PSG Mercato : Le Paris SG tente plusieurs grosses signatures !

Publié par Thomas G. le 28 septembre 2022 à 09:42

Désireux de bâtir une équipe complète au PSG, Luis Campos souhaiterait obtenir plusieurs accords dans les prochaines semaines pour continuer son projet.

PSG Mercato : Le Paris SG veut blinder ses cadres

Le Paris Saint-Germain se lance dans la deuxième phase de nouveau cycle en entamant le dossier des prolongations. La direction du PSG veut éviter une nouvelle désillusion en prolongeant les cadres qui sont proches de leur fin de contrat. Luis Campos est chargé de mener à bien ces dossiers, le conseiller sportif a une bonne relation avec le vestiaire parisien depuis son arrivée.

Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Marquinhos sont les porte-drapeaux du projet de QSI et le PSG veut garder ses trois joueurs. Le Paris SG a entamé les premières démarches pour prolonger l’international français. Sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur de 27 ans fait l’objet de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. En plus de Chelsea, Manchester United et la Juventus sont également intéressés par le champion du monde. Le club de la capitale ne veut pas se séparer de son ancien titi malgré des rumeurs de départ l’été dernier. Presnel Kimpembe avait fait le choix de rester au Paris SG pour disputer une 9e saison sous les couleurs parisiennes. Le natif de Beaumont-sur-Oise est revenu à son meilleur niveau cette saison et son indisponibilité est préjudiciable pour Christophe Galtier.

PSG Mercato : Cascade de retours à Paris

La trêve internationale touche à sa fin et le Paris Saint-Germain s’apprête à récupérer ses internationaux. Kylian Mbappé et Neymar devraient être présent au Camp des Loges ce mercredi tandis que Lionel Messi reviendra à Paris jeudi. Les hommes de Christophe Galtier vont préparer le marathon qui les attend avant la Coupe du Monde en commençant par la réception de l’OGC Nice. Le PSG va disputer 11 matchs en 2 mois ce qui devrait permettre aux joueurs en manque de temps de jeu de se montrer. Hugo Ekitike, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery ou encore Ismaël Gharbi pourraient prendre le relais dans les prochaines semaines.