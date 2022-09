PSG Mercato : Messi aurait tranché entre le Paris SG et le Barça

Publié par JEAN-LUC D le 27 septembre 2022 à 20:11

Lionel Messi aurait pris sa décision pour son futur entre les envies du PSG de prolonger son bail et le souhait du Barça de le voir revenir l’été prochain.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt à planter le Paris SG ?

Satisfait du début de saison de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi aimerait le convaincre de parapher un nouveau bail lui permettant de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain, selon les informations du Mundo Deportivo. Après un premier exercice d’adaptation plutôt compliqué, l’attaquant de 35 ans a retrouvé le niveau pour sa seconde saison sous les couleurs Rouge et Bleu. Et comme il l’a confié lui-même au média argentin TUDN, Messi a retrouvé du plaisir sur le terrain et cela se ressent dans ses prestations.

Toutefois, selon les renseignements divulgués par le journaliste Miquel Blázquez sur son compte Twitter, « Lionel Messi est clair qu'il ne renouvellera pas son contrat avec le PSG. Le footballeur argentin ne continuera pas à jouer à Paris la saison prochaine. » Arrivé librement en août 2021, le coéquipier de Neymar ne serait donc pas enclin à activer l’option de la troisième année contenue dans son contrat initial.

PSG Mercato : Quelle suite pour Messi après le Paris SG ?

Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain courent tout droit vers une grosse désillusion avec Lionel Messi. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, la star argentine ne compterait pas renouveler son bail en faveur du club de la capitale. Toutefois, le média barcelonais Betevé ne précise pas si la Pulga songerait à un retour au FC Barcelone. Dernièrement, le Mundo Deportivo a révélé que Joan Laporta considère le retour de Messi à Barcelone comme un « défi personnel. »

Cependant, l’opération ne sera pas simple, car le président du club culé devra convaincre le septuple Ballon d’Or de baisser son salaire. Les décideurs barcelonais devraient également se séparer de plusieurs cadres comme Jordi Alba, Gérard Piqué, Sergio Busquets ou Frenkie De Jong pour rendre possible le retour du meilleur buteur de l’histoire de leur club. Le PSG est donc prévenu.