OGC Nice : Fournier balance sur Galtier et Delort après son départ

Ancien directeur du football de l’ OGC Nice, Julien Fournier est revenu sur ses rapports avec Christophe Galtier et Andy Delort.

Le mercato estival de l’ OGC Nice a connu des remous en interne. Directeur du football des Aiglons, Julien Fournier a notamment quitté son poste. Il officie désormais du côté de Parme en Italie. Comme lui, Christophe Galtier, avec qui ses rapoorts n’étaient pas au beau fixe, a aussi plié bagages. Le technicien marseillais a rejoint une destination de prestige. Il occupe le poste d’entraîneur du PSG. Ancien directeur de Nice, Julien Fournier est revenu sur ses relations avec le nouvel entraîneur parisien. Interrogé par RMC Sport, il révèle notamment que le premier contact n’a pas été le bon avec l’ancien coach du LOSC en raison d’un différend.

« Si j’explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s’est disputés, il n’entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot. Ce sont des choses qui nous ont opposé dès le départ de la saison. C’était indirectement lié au foot car on travaille dans un club de foot mais ce sont des choses qui me touchent au plus profond de moi-même et sur lesquelles on avait des positions, Christophe et moi et même le président, très éloignées ».