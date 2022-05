OGC Nice : L'incroyable sortie de Fournier sur le mercato

Publié par Ange A. le 02 mai 2022 à 09:15

OGC Nice : Julien Fournier s’est de nouveau exprimé sur le prochain mercato de Nice, écartant au passage une piste en Ligue 1.

OGC Nice : Clap de fin sur un top joueur de Ligue 1

L’ OGC Nice connaît un coup de mou en cette fin de saison. Vainqueur de Bordeaux dimanche, le Gym pointe à la 5e place à deux points du Stade Rennais (3e). En marge de cette rencontre, Christophe Galtier a jeté un froid sur une arrivée de Téji Savanier au prochain mercato. Le coach des Aiglons révélait que, contrairement aux rumeurs, le milieu de terrain de 31 ans n’était pas sur sa short-list. « C’est faux et archi faux, je n’ai pas appelé Téji Savanier, et personne ne l’a appelé pour moi. Je l’ai dit à Laurent Nicollin il y a quelques jours », lâché le technicien marseillais. À sa suite, Julien Fournier a été invité à se prononcer sur le sujet. Comme Galtier, le directeur sportif du Gym s’est montré ferme concernant le capitaine montpelliérain.

La déclaration surréaliste de Fournier sur Téji Savanier

Le responsable azuréen semble même ignorer le maître à jouer du Montpellier Hérault SC. Celui compte pourtant 8 buts et 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison. « Savanier ? Je ne sais même pas qui c’est [sourire]. Retenez une chose, on essaie chaque année d’améliorer l’équipe », a indiqué Julien Fournier sur le plateau de Gym Tonic. Le directeur sportif de l’ OGC Nice a ensuite donné des indices sur le prochain mercato de l’OGCN.

« Bien évidemment on restera un club qui veut développer des joueurs pour le haut niveau. Et pour développer des joueurs pour le haut niveau, on a besoin de joueurs expérimentés, je n’aime pas dire âgés, qui vont être le ciment de l’équipe. Je ne vais pas vous donner des noms », a poursuivi le responsable niçois.