PSG Mercato : Menacé par Julien Fournier, Galtier répond sèchement

Ancien directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier a porté de graves accusations contre Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG a répondu.

Sur RMC Sport mercredi soir, Julien Fournier, l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice, a lâché une bombe en révélant notamment qu’il pouvait mettre un terme à la carrière de Christophe Galtier s'il se mettait à table. Ayant collaboré avec l’actuel coach du Paris Saint-Germain chez les Aiglons la saison dernière, l’actuel directeur sportif de Parme assure qu’il a de quoi le faire tomber s’il révélait au grand jour tout ce qu’il sait de lui. Sur le plateau de l’After Foot, le dirigeant français a notamment déclaré :

« Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles, Christophe et moi, on s'est disputés - parce que c'est vraiment le mot - Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire, ni en France, ni en Europe. Ce ne sont pas des affaires du foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses, de mon point de vue, bien plus graves qui nous ont opposés dès le début de la saison dernière. »

Quelques heures après cette sortie fracassante de son ancien collaborateur, Christophe Galtier a répondu aux accusations portées contre lui.

Nommé sur le banc du Paris Saint-Germain en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier n’a pas quitté l’OGC Nice en de bons termes, surtout avec Julien Fournier. Toutefois, le Marseillais de 56 ans ne semble pas inquiété par les déclarations de ce dernier. Présent en conférence de presse ce jeudi, Galtier a répondu :

« Il est prétentieux... Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. Quand on est l'entraîneur du PSG, on a une grande exposition, et je ne peux pas et ne veux pas me fatiguer à répondre et débattre sur tout ce qui se dit. Sur la forme, je ne suis pas surpris, connaissant le personnage. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas surpris du tout. »