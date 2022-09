AS Monaco Mercato : C'est fait, un cadre rempile avec l'ASM !

Publié par Jules le 29 septembre 2022 à 16:57

L'AS Monaco, qui pointe à la 5e place de Ligue 1, vient d'annoncer la prolongation de l'un des cadres de son effectif depuis plusieurs saisons déjà.

AS Monaco Mercato : Maripan vient de signer un nouveau contrat

L'AS Monaco l'a annoncé aujourd'hui sur son site internet, Guillermo Maripan vient de signer un nouveau contrat sur Le Rocher et va donc continuer l'aventure avec l'ASM durant les prochaines saisons. En effet, le club et l'international chilien sont arrivés aujourd'hui à trouver un accord pour étendre le bail du défenseur central jusqu'en 2025. Une très bonne nouvelle pour les Monégasques qui conservent ainsi un joueur cadre de l'effectif.

Présent depuis 2019 au sein du club monégasque, le joueur s'est depuis imposé comme un titulaire indiscutable dans l'arrière-garde de l'AS Monaco. Alors que le PSG garderait un oeil sur Axel Disasi, l'ASM blinde donc un des défenseurs les plus importants de son effectif. Sur son site, le club se réjouit de conserver « un pilier de l’animation défensive monégasque ».

AS Monaco Mercato : Maripan, très satisfait de sa prolongation

Guillermo Maripan, qui vient donc de prolonger avec l'AS Monaco, s'est réjoui d'avoir trouvé un accord avec son club.

« Je suis très heureux de poursuivre l’aventure à l’AS Monaco et je remercie le Club pour ce geste de confiance à mon égard. Depuis mon arrivée ici, j’ai eu la chance de pouvoir m’épanouir dans un environnement idéal. Je suis motivé à l’idée de poursuivre sur notre lancée des deux dernières saisons et de continuer à grandir en tant qu’équipe. »

Une excellente nouvelle pour les supporters de l'AS Monaco qui se réjouiront que leur club conserve certains de ses joueurs les plus importants pour créer une continuité dans l'effectif au fil des saisons. Guillermo Maripan doit maintenant se tourner vers le prochain match qui aura lieu dès dimanche face à FC Nantes au stade Louis-II, à la maison.