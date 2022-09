PSG Mercato : C’est confirmé, Campos a contacté un crack en défense

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2022 à 16:45





À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, Luis Campos et le PSG ont tenté de déloger un crack de Ligue 1 lors du dernier mercato estival.

PSG Mercato : Une révélation de Ligue 1 confirme des contacts

Après l’échec des négociations avec l’Inter Milan pour Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a tenté de déloger Axel Disasi de l’AS Monaco. Sous contrat avec le club monégasque jusqu’en juin 2025, l’ancien défenseur du Stade de Reims aurait effectivement pu débarquer dans la capitale. Mais les 50 millions d’euros réclamés par la direction de l’ASM ont fait capoter le deal dans les derniers instants du mercato estival. Présent sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme », Axel Disasi a confirmé qu'il a bien eu des contacts avec Luis Campos, mais a fait le choix de poursuivre à Monaco.

« C'est toujours plaisant d'être associé au Paris Saint-Germain. Il y a eu des contacts, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'ils se sont intensifiés après le match de Paris (1-1). Mais j'étais bien à Monaco », a confié le défenseur français de 24 ans, avant d’avouer se sentir bien dans la Principauté. « Après, moi j’étais bien à Monaco, on arrivait sur une fin de mercato. J’ai la confiance du coach et des dirigeants. Je me sentais bien à l’ASM, et je me sens toujours bien », a ajouté le protégé de Philippe Clément.

PSG Mercato : Axel Disasi dévoile sa préférence pour son futur

Débarqué en août 2020 en provenance du Stade de Reims contre un chèque de 13 millions d’euros, Axel Disasi ne semble pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain, « un club très ambitieux. » Toutefois, l’ancien international français des moins de 21 ans a avoué avoir un faible pour le Championnat anglais qu'il « aime bien » et « très passionnant. Donc oui, on va dire que la Premier League est mon championnat de prédilection. »

Cependant, Disasi affirme que pour la suite de sa carrière, il mettra en avant son bien-être professionnel concernant sa prochaine destination. « À choisir, je prendrai l’endroit où je peux le plus progresser », confie le natif de Gonesse. Reste maintenant à savoir si le PSG reviendra à la charge dans ce dossier.