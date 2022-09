PSG Mercato : Luis Campos a programmé une sensation pour l’hiver

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2022 à 23:53

Un mois après la fermeture du mercato estival, Luis Campos, le conseiller football du PSG, prépare déjà le marché des transferts de l’hiver pour le PSG.

PSG Mercato : Campos veut recruter un milieu de terrain en janvier

Outre un défenseur central, qui pourrait être Milan Skriniar de l’Inter Milan, et un attaquant capable d’évoluer dans un rôle de numéro 9, le Paris Saint-Germain pourrait également tenter d’attirer un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Malgré les renforts de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler durant l’été, Luis Campos voudrait recruter un numéro 6 box to box en janvier.

Et selon la presse portugaise, notamment le journal A Bola, l’heureux élu pourrait se nommer Manuel Ugarte. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le joueur de 21 ans pourrait bénéficier d’un bon de sortie de la part du Sporting Portugal et Luis Campos voudrait en profiter pour le recruter dès cet hiver. D’ailleurs, le conseiller football du club de la capitale préparerait déjà son offensive pour le jeune international uruguayen.

PSG Mercato : Manuel Ugarte au Paris SG en janvier pour 40M€ ?

En effet, d’après les informations du média portugais, Luis Campos surveillerait avec attention les performances de Manuel Ugarte. Soucieux de recruter une sentinelle, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient même prêts à soumettre une offre au Sporting Portugal dès le 1er janvier pour attirer le compatriote d’Edinson Cavani. Pas forcément opposé au départ de Manuel Ugarte, le club lisboète ne souhaiterait toutefois pas négocier sa clause de départ qui est fixée à 40 millions d’euros.

Titulaire dans le onze de départ du Sporting, le natif de Montevideo verrait d’un bon œil le fait de rejoindre les rangs de l’Atlético Madrid pour évoluer sous les ordres de Diego Simeone, un tremplin idéal avant de viser plus haut. Le PSG est donc prévenu.