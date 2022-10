PSG : Discrédité à l’OGC Nice, Galtier pousse un coup de gueule

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2022 à 07:15

Accusant de discrimination religieuse durant son passage à l’OGC Nice la saison dernière, l’actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier a donné de la voix.

PSG : L’origine du clash entre Galtier et Fournier dévoilée

À en croire L’Équipe, le clash entre Christophe Galtier et Julien Fournier, à l’OGC Nice, trouve son explication dans la façon qu'avait l’actuel entraîneur de gérer le ramadan. Le quotidien sportif explique que :

« Le fossé entre Galtier et Fournier se creuse lors de la période du ramadan. Brahimi est musulman, comme Boulhendi, Atal, Todibo, Lemina, Rosario, Boudaoui et Gouiri. Le technicien est d’autant plus gêné par le ramadan qu’il tombe pendant une période de difficultés sportives (1er avril-1er mai), et des éléments comme Gouiri souffrent déjà depuis l’hiver. Galtier jugerait qu’un footballeur ou athlète ne peut exprimer pleinement son potentiel un jour de match en étant affaibli par une alimentation et une hydratation imparfaites. »

Présent sur les antennes de RMC Sport jeudi soir, Julien Fournier a menacé Christophe Galtier en avouant que s’il commence à se mettre à table « Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France, ni en Europe. » Des accusations qui laissent de marbre le coach du PSG et son entourage.

PSG : Galtier balaie du revers de la main les accusations

Interrogé dans les colonnes du journal L’Équipe, un membre de l’entourage de Christophe Galtier a démenti toutes les accusations concernant le refus du technicien marseillais de voir ses joueurs musulmans de mettre le jeûne. Selon ce proche du successeur de Pochettino : « cela fait vingt ans que Christophe dirige des équipes, il a entraîné des joueurs de toute culture, toute religion, sans aucune distinction. Ce type de reproche est complètement faux, lunaire et d’une extrême gravité. »

Avant d’ajouter : « Dans tous les clubs où il est passé, il n’a jamais incité un joueur à ne pas faire le ramadan. Il n’a jamais sorti un joueur de la feuille de match à cause du jeûne. » De son côté, le Paris SG n’a pas encore réagi à cette affaire.