RC Lens-OL : Une défense inédite, la compo de Peter Bosz !

Publié par Dylan le 01 octobre 2022 à 11:46

L'OL joue gros sur la pelouse du RC Lens et pourrait sombrer en cas de défaite. Découvrez la composition probable du club rhodanien.

RC Lens-OL : Lyon n'a pas le droit à l'erreur

Ce duel promet entre deux équipes de qualité. D'un côté, le RC Lens, qui séduit depuis son retour en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. De l'autre, l'Olympique Lyonnais, auteur d'un départ canon dans ce nouvel exercice 2022-2023 mais qui a été freiné par trois défaites consécutives. L'objectif est simple pour les deux formations : gagner pour rester en haut du classement de la Ligue 1.

Si les Sang-et-Or (4èmes) sont sur une phase plus qu'encourageante avec 4 victoires sur les 6 derniers matchs, ce n'est pas le cas des Gones qui ont perdu de leur superbe. Comme dit précédemment, les hommes de Peter Bosz se sont inclinés sur les trois dernières rencontres, face au FC Lorient, l'AS Monaco et le PSG. Désormais à six points du podium, l'Olympique Lyonnais doit montrer les crocs en terre nordiste pour ne pas être décroché dans la course à la Ligue des Champions.

RC Lens-OL : Tolisso absent du onze, Da Silva titulaire en lieu et place de Lukeba

Pour ce rendez-vous très important face à Lens, Peter Bosz va devoir changer sa charnière centrale. En effet, Castello Lukeba est indisponible pour une durée indéterminée et manquera la rencontre dimanche. Selon Le Progrès et L'Equipe, c'est Damien Da Silva qui devrait profiter de son absence pour être titularisé aux côtés de Thiago Mendes, devant Anthony Lopes. Aucun changement à noter parmi les latéraux : Nicolas Tagliafico va sans doute prendre le couloir gauche comme à chaque match, tandis que Malo Gusto sera présent dans le couloir droit.

Le milieu de terrain rhodanien pourrait lui changer par rapport au dernier match de Ligue 1 face au PSG (défaite 0-1). Si Maxence Caqueret devrait sans doute retrouver une place de titulaire dans l'entrejeu, le journal L'Equipe annonce Johann Lepenant pour l'accompagner à la place de Corentin Tolisso. Sur les ailes, Peter Bosz devrait pouvoir compter sur ses hommes forts, à savoir Tetê (à gauche) et Karl Toko-Ekambi (à droite) même si Rayan Cherki pourrait bénéficier de temps de jeu tout comme Jeff Reine-Adélaïde. Le technicien allemand devrait également faire confiance à Alexandre Lacazette pour exploiter les ballons d'attaque devant.

La composition probable de l'OL face au RC Lens :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : N. Tagliafico, D. Da Silva, T. Mendes, M. Gusto

Milieux : M. Caqueret, J. Lepenant

Attaquants : Tetê (ou R. Cherki ou J. Reine-Adélaïde), A. Lacazette, K. Toko-Ekambi