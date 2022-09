OL : Avalanche de blessures pour le déplacement à Lens

L' OL se rend sur la pelouse du RC Lens dimanche soir pour un match de haut de tableau. Pour cette rencontre, Lyon sera privé de plusieurs joueurs.

L' OL, qui reste sur trois défaites consécutives en championnat contre des concurrents directs, à l'occasion de se racheter dimanche contre le RC Lens. En effet, les hommes de Peter Bosz, actuellement 6e de Ligue 1, se déplacent sur la pelouse du 4e en clôture de la 9e journée pour ce qui s'annonce être l'affiche du week-end en Ligue 1.

Néanmoins, l' OL risque d'être diminué contre le RC Lens puisque plusieurs joueurs devraient manquer à l'appel pour le technicien allemand. Présent en conférence d'avant-match aujourd'hui, l'entraîneur des Gones a annoncé que deux joueurs ne seront pas disponibles pour affronter les Sang et Or, tandis qu'un autre pourrait être un peu juste pour participer au match de dimanche soir.

Alors que l'incertitude plane sur la vente de l'Olympique Lyonnais, la malchance frappe également les joueurs lyonnais. Tandis que Moussa Dembélé est incertain, Romain Faivre est lui blessé, tout comme Castello Lukeba, qui brille en ce début de saison avec l' OL et qui risque de manquer à Peter Bosz. D'autant plus que c'est en sélection que le jeune défenseur s'est blessé comme l'a indiqué le coach allemand en conférence.

« Castello ne sera pas là, Romain Faivre non plus. Castello, c'est venu avec les Espoirs. Il a senti quelque chose de musculaire pendant le premier match, mais il a continué et joué 17 minutes lors du deuxième match. Ce qui n'est pas intelligent, de sa part et celle du staff médical des Espoirs. Romain a ressenti une petite douleur à la cuisse. On a arrêté tout de suite. On ne veut pas prendre de risque. Ce n'est pas trop grave. Moussa sera peut-être un peu juste face à Lens. »