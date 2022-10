RC Lens : Franck Haise entre dans l'histoire du RCL !

Publié par Jules le 03 octobre 2022 à 15:08

Le RC Lens, qui vient de s'imposer face à l'OL dimanche soir en Ligue 1 (1-0), a également battu un record lourd de sens pour son entraîneur, Franck Haise.

RC Lens : Franck Haise bat un record ce week-end

Victorieux ce week-end contre l'OL, le RC Lens a eu du mal à trouver la faille avant le penalty transformé par Florian Sotoca à la 82e minutre, au terme d'un match plutôt dominé par les Sang et Or. Une victoire méritée donc qui permet aux Artésiens de poursuivre leur série de 17 matchs sans défaite en Ligue 1. Mais ce week-end, c'est un autre record qui a été battu par le RCL de Franck Haise.

En effet, grâce à cette nouvelle victoire du RC Lens, Franck Haise a franchi un cap très important au sein du club, celui du coach lensois ayant la meilleure moyenne de points par match sur le banc des Sang et Or. En effet, avec la dernière vitctoire en date du RCL, la moyenne du coach est passée à 1,65 points par rencontre, battant ainsi Daniel Leclercq, qui avait mené le club au sacre en championnat en 1999 et qui comptabilisait 1,64 points par match. Un cap symbolique qui récompense le beau jeau mis en place par Franck Haise.

Le RCL creuse l'écart au pied du podium

Autre record, avec cette nouvelle victoire sur la plus petite des marges, le RC Lens vient d'enregistrer sa 300e victoire sur le score de 1 à 0. Mais outre cela, les Lensois ont surtout réussi à poursuivre leur bonne forme pour rester accroché au peloton de tête, à un point du FC Lorient, 3e, et à seulement 4 points du leader, le Paris SG. Une bonne forme qui peut les conduire plus haut cette saison si la tendance se confirme.

En effet, avec cette victoire, le RC Lens s'offre une grosse écurie de Ligue 1 et creuse l'écart avec ses poursuivants. L'AS Monaco, 5e, reste à 4 points tandis que le 6e de Ligue 1, le Stade Rennais est à 6 points des Sang et Or qui s'installent petit à petit dans l'élite du championnat et se place bien pour la course à l'Europe à laquelle ils comptent bien participer cette saison encore.