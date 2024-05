Le RC Lens sous pression, le destin de certains cadres menacé ?

Au RC Lens, une saison sans une qualification en Coupe d’Europe devrait avoir de terribles conséquences sur le vestiaire de Frank Haise. Plusieurs cadres de l’équipe risquent de partir au prochain mercato.

RC Lens : Un succès impératif pour Frank Haise et ses hommes

Le RC Lens occupe actuellement la 6e place de Ligue 1, mais reste surtout à deux points de se faire sortir des places qualificatives pour une Coupe d’Europe. Et même si le PSG gagne la Coupe de France et libère un quota européen pour la saison prochaine, les Sang et Or ne peuvent pas se permettre de relâcher la pression à trois journées de la fin de saison.

Après leur défaite à Marseille (2-1) le week-end, les hommes de Frank Haise devront vite relever la tête. Ils devront impérativement s’imposer ce vendredi face au FC Lorient, qui lutte pour sa survie, avant de se déplacer la semaine prochaine chez un concurrent direct, le Stade Rennais.

Le RC Lens aura ensuite un match un peu plus « tranquille » face à Montpellier, une équipe qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Mais il ne faudra pas minimiser l’importance des points à prendre, car une non-qualification pour l’Europe aura des répercussions significatives pour le club lensois.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Le @PSG_inside devient champion pour la 12e fois de son histoire 👏 pic.twitter.com/Gp5KXgI5h1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 28, 2024 Classement Ligue 1 à l’issue de la 31ème journée

Des cadres sur le départ

Tout d’abord, le départ potentiel du coach Franck Haise serait à envisager. Selon des sources de L’Équipe, le technicien normand aspire à jouer une Coupe d’Europe la saison suivante. Et si cet objectif n’est pas atteint, il pourrait être tenté par de nouvelles opportunités ailleurs. L’OM et des clubs britanniques seraient déjà sur ses traces.

Des joueurs clés comme Kevin Danso et Florian Sotoca pourraient également être tentés de partir. La Premier League, notamment, suit de près ces profils. Pour le président Joseph Oughourlian et les autres dirigeants lensois, une saison sans qualification pour une Coupe d’Europe serait considérée comme un échec, surtout après avoir terminé deuxième la saison dernière.