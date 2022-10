RC Lens : Les Sang et or sur une superbe opération après Lyon

Publié par Ange A. le 03 octobre 2022 à 03:21

Directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi s’est lâché sur les ambitions des Sang et or cette saison, invaincus en championnat.

RC Lens : Les Sang et or se relancent contre Lyon

Accroché par le FC Nantes avant la trêve internationale, le Racing Club de Lens a renoué avec la victoire. Dimanche, le RC Lens jouait gros avec la réception de l’Olympique Lyonnais en clôture de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Sang et or l’ont emporté (1-0) grâce à un penalty transformé par Florian Sotoca, leur homme en forme. L’avant-centre lensois en est déjà à six réalisations et trois passes décisives en neuf matchs cette saison. Vainqueur de Lyon, le club nordiste conforte sa 4e place au classement avant son déplacement à Lille lors de la prochaine journée. En marge de ce derby du Nord, Florent Ghisolfi a affiché les nouvelles ambitions du club artésien.

Ghisolfi vise un important retour pour le RCL

Pour le directeur sportif du Racing Club de Lens, Franck Haise et ses troupes ont les moyens de réaliser une grande saison. Leur début d’exercice confirme d’ailleurs leur montée en puissance depuis leur retour dans l’élite il y a deux saisons. Avant le derby contre le LOSC, le RC Lens fait partie des équipes encore invaincues en championnat aux côtés de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Pour le responsable lensois, les Sang et or peuvent se remettre à rêver d’un retour en Coupe d’Europe. Décrocher une place en Ligue des champions constituerait le graal pour le pensionnaire de Bollaert comme l’a fait savoir Florent Ghisolfi dans un entretien à Foot Mercato.

« Évidemment, cela ferait grandir le club à tous les niveaux. Et lui permettrait de passer un cap. Forcément, si on venait à augmenter nos ressources, on pourrait faire des choses encore plus qualitatives, et garder les joueurs majeurs plus longtemps ».