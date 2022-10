RC Strasbourg : Nyamsi se prononce sur l'arbitrage

Alors que le RC Strasbourg est à la peine en championnat, le Racing s'est incliné face au Stade Rennais avec, également, la suspension de Gerzino Nyamsi.

Décidément, ce début de saison est une vraie galère pour le RC Strasbourg qui s'est encore une fois incliné ce week-end pour la 4e fois de la saison. En plus de ça, Gerzino Nyamsi a été exclu en raison d'un carton rouge assez discutable. Le défenseur du RCSA est revenu sur cet incident, espérant que la commission de discipline se montre clémente à son égard.

"Je trouve que le rouge est sorti un peu rapidement. Quand je parle avec l'arbitre, il me dit que c'est totalement justifié. Je ne vais pas en parler pendant des heures, il faut passer à autre chose. On espère que je vais écoper de la plus petite sanction possible. Peut-être un match ou moins... Dans tous les cas, c'est comme ça, je ne vais pas changer ce qu'il s'est passé"