RC Strasbourg Mercato : Djiku revient sur son transfert avorté

Alors qu'il devait signer à Hoffenheim cet été, Alexander Djiku a fait le choix de rester au RC Strasbourg et il ne le regrette pas.

Très courtisé durant le mercato estival, Alexander Djiku a bien failli faire ses adieux au RC Strasbourg. Proche de signer au TSG Hoffenheim, club assez réputé de Bundesliga, l'ancien bastiais a finalement vu son transfert être avorté. Interrogé sur sa décision de ne pas avoir forcé son départ, le défenseur de 28 ans s'est expliqué :

« Je cherchais un projet ambitieux, européen mais aussi épanouissant pour ma famille et il ne s’est pas présenté. Hoffenheim a proposé quelque chose, on a étudié la proposition mais je n’ai pas signé là-bas. Cela n’a pas été une grosse déception. J’aurai d’autres opportunités. »

Également sollicité par le RC Lens pour pallier la blessure de Jonathan Gradit selon Le Républicain Sportif, Alexander Djiku a été clair à ce sujet : il ne sera pas le joker médical des Sang-et-Or. Mais il envisage en revanche un départ l'été prochain, à l'issue de la saison en cours : « Cela ne s’est pas fait cet été, mais cela sera certainement le cas la saison prochaine car je serai en fin de contrat. »

Malgré des envies de départ évidentes, Djiku ne s'est pas pour autant plaint d'être resté au RC Strasbourg. Le club alsacien traverse certes une mauvaise passe actuellement (dix-huitième avec un point d'avance sur Ajaccio, dernier) et ne joue pas l'Europe cette saison mais cela n'empêche pas l'international ghanéen (18 sélections, 1 but) d'être heureux :

« Non non, pas de regrets du tout (de ne pas avoir signé à Hoffenheim). Je suis très content d'être à Strasbourg, ma famille s'y sent très bien. Je suis heureux d'avoir pu faire cette année en plus avec le club. Ils (Les dirigeants) connaissent ma mentalité, mon état d'esprit, ils savent très bien que ce n'est pas parce que je suis en fin de contrat que je vais plus suivre bien au contraire. »