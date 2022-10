Barça Mercato : Le FC Barcelone suit une sensation de Serie A !

Publié par Thomas G. le 04 octobre 2022 à 13:41

Leader du championnat en Liga, le Barça veut surfer sur cette bonne dynamique pour recruter un grand talent du championnat italien cet été.

Barça Mercato : Une pépite de Serie A dans le viseur

Le FC Barcelone a lancé son nouveau projet avec l’achat de plusieurs joueurs de renom à tous les postes. Les Blaugranas veulent continuer sur cette lancée à l’été 2023 pour continuer à rattraper leur retard sur les grosses écuries. Dans cette optique, la défense du Barça est l’un des chantiers prioritaires du club pour le mercato estival. Sergi Roberto devrait disputer sa dernière saison en Catalogne et le FC Barcelone aurait déjà trouvé son successeur.

Selon les informations de Sport, les Blaugranas auraient jeté leur dévolu sur l’arrière droit Ivorien du Torino , Wilfried Singo. Le défenseur de 21 ans impressionne depuis deux ans dans le championnat italien et de nombreuses écuries se sont intéressés à lui. Cet été, la Juventus et Arsenal sont venus aux renseignements, mais le Torino s’est montré intransigeant. Le défenseur ivoirien est un lateral très offensif qui brille grâce à sa qualité technique et à ses percées. Solide dans les duels, la pépite du Torino peut également s'adapter à différents système de jeu.Le Barça pourrait profiter du prêt avec option d’achat de Sergino Dest pour investir l’argent de la vente du défenseur américain. Cette somme serait ensuite utilisée pou recruter Wilfried Singo.

Barça Mercato : Début de saison réussi pour les Blaugranas

Le FC Barcelone a réalisé la bonne opération du week-end en Liga en reprenant la place de leader au Real Madrid. Les Catalans ont battu Majorque 1-0 grâce à un but du meilleur buteur du championnat, Robert Lewandowski. Le début de saison est réussi pour les hommes de Xavi qui sont toujours en course pour le titre de champion d’Espagne.

Le Barça joue en parallèle un match décisif ce soir en Ligue des champions face à l’Inter Milan dans le groupe de la mort. La défaite est interdite pour le FC Barcelone après son dernier revers face au Bayern Munich.