PSG Mercato : Inter Milan, réunion au sommet pour Skriniar !

Publié par Thomas le 05 octobre 2022 à 18:01

Véritable objectif de Luis Campos au PSG pour janvier, Milan Skriniar va rencontrer les dirigeants de l'Inter Milan pour enfin acter son futur.

PSG Mercato : Luis Campos à fond sur Skriniar cet hiver

Arrivé au début de l’été pour redynamiser l’effectif du Paris Saint-Germain, Luis Campos a récemment indiqué avoir échoué sur plusieurs dossiers importants, qualifiant le mercato estival de décevant. En cause notamment, la non-venue d’un défenseur central de haut niveau, censé apporter une assurance au 3-4-3 de Christophe Galtier. Si le Paris SG avait dans sa short-list les noms d’Axel Disasi (AS Monaco) et Mohamed Simakan (RB Leizpig) leur priorité absolue se nommait Milan Skriniar. Malgré une offensive de Nasser Al-Khelaïfi dans les dernières heures du mercato, le défenseur slovaque est finalement resté à l’Inter Milan, où ses dirigeants bloquaient son départ.

Ce n’est finalement que partie remise pour le PSG, puisque le club de la capitale compte bel et bien revenir à la charge cet hiver pour enrôler le roc milanais. Alors que les Interistes demandaient plus de 70 millions cet été pour lâcher leur joueur, ce dernier pourrait partir pour une somme bien inférieure cet hiver. Très bon hier soir contre le Barça en Ligue des Champions, Milan Skriniar semble désormais bien parti pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Comme le révèle Fabrice Hawkins, les Rouge et Bleu souhaitent formuler une offre de 20 millions d’euros à l’Inter pour finaliser la venue du défenseur. Mais en parallèle, le club lombard tente lui de prolonger son homme fort.

PSG Mercato : Réunion prévue entre l’Inter et Milan Skriniar

Alors que Luis Campos semble bien déterminé à renforcer sa défense cet hiver, en vue des grosses échéances de la deuxième partie de saison, l’Inter Milan n’abdique pas et tente le tout pour le tout concernant son défenseur central. D’après Gianluca Di Marzio, une réunion importante est planifiée la semaine prochaine entre les dirigeants lombards et Milan Skriniar pour renouveler le contrat du joueur. Cet entretien pourrait tout simplement sceller le sort de l’international slovaque, qui, pour rappel, avait donné son accord au Paris SG l’été dernier pour un transfert.