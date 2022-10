PSG : La frustration de Christophe Galtier après Benfica

Christophe Galtier l’avait mauvaise au sortir du nul entre le PSG et Benfica mercredi à Lisbonne. Il peste notamment contre le calendrier.

Le Paris Saint-Germain a perdu ses premiers points en Ligue des champions mercredi sur la pelouse de Benfica. Le PSG a été tenu en échec (1-1) malgré une nouvelle masterclass de Lionel Messi, auteur de l’ouverture du score. Une maladresse de Danilo Pereira a permis aux locaux de revenir au score. Un Gianluigi Donnarumma des grands soirs a même évité le pire aux Parisiens à l’Estadio da Luz. Les deux adversaires disposent du même nombre de points après leur match nul, avantage à Paris grâce à sa différence de buts. Entraîneur des Rouge et bleu, Christophe Galtier a affiché une certaine frustration après cette contreperformance au Portugal. Au micro de RMC Sport, l’entraîneur parisien s’est projeté sur le match retour à Paris mardi prochain.

« Il y a un sentiment de frustration chez les joueurs puisqu’ils ont fait beaucoup d’efforts. […] On rejoue contre le Benfica dans 6 jours. Evidemment, ce sera un match très important. On va voir comment les équipes vont récupérer. On rejoue dans 3 jours puis après, on aura très peu de temps de récupération pour jouer le Benfica. Ce sera pareil pour eux. C’est une saison assez singulière, avec un calendrier très chargé. »