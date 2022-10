Benfica - PSG : Nouveau coup dur pour Paris à Lisbonne

Publié par Ange A. le 06 octobre 2022 à 01:11

Le match nul contre le Benfica (1-1) en Ligue des champions a laissé des traces au PSG. Un nouveau blessé a rejoint l’infirmerie.

Benfica - PSG : Paris ramène le nul de Lisbonne

Premier faux pas pour Christophe Galtier et son Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Mercredi, le PSG a été contraint au partage des points par le Benfica Lisbonne. En déplacement au Portugal, les Parisiens ont terminé sur le score d’un but partout contre leurs hôtes. Lionel Messi a ouvert le score pour les visiteurs (22e) avant que Danilo Pereira (41e) ne permette aux locaux de revenir à la marque. Suite à ce résultat, le club francilien partage également le même nombre de points que son adversaire du soir. Les Rouge et bleu sont en tête grâce à une meilleure différence de buts. Outre cette contreperformance, une autre mauvaise nouvelle est tombée dans les rangs de Christophe Galtier.

Après Sanches, un autre international portugais à l’infirmerie

L’infirmerie parisienne accueille un nouveau patient en la personne de Nuno Mendes. Le latéral portugais semble touché à la cuisse. Il a cédé sa place à Juan Bernat à la 67e minute. L’arrière gauche semble souffrir d’une blessure musculaire à la cuisse gauche. Une tendance confirmée par Christophe Galtier après la rencontre. « Nuno Mendes a un incident musculaire au niveau de l’ischio-jambier », a indiqué le coach du PSG au micro de Canal Plus avant d’évoquer la situation de Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or accuse un coup de fatigue. « Léo Messi a demandé à sortir parce qu’il était très fatigué. Il joue beaucoup, on sait tous l’importance qu’il a dans notre animation. »

La blessure de Nuno Mendes survient après celle de Renato Sanches. Le milieu lusitanien a été victime d’une rechute musculaire samedi lors de la victoire de Paris contre Nice (2-1). Il a d’ailleurs manqué son retour à Lisbonne contre Benfica, son club formateur.