OL Mercato : Un meneur de jeu ouvert à un départ de Lyon

Publié par ALEXIS le 07 octobre 2022 à 11:23

Passé près d’un transfert de l’ OL lors du mercato estival, un joueur adulé par Aulas est toujours sur le départ. Mais il n’écarte pas une prolongation.

OL Mercato : Houssem Aouar ouvre la porte à un départ

Houssem Aouar, meneur de jeu de l’ OL, aurait pu s’engager avec le Betis Séville, Nottingham Forest ou le Benfica Lisbonne, l’été dernier. Il était d’accord avec chacun de ses clubs. Mais le transfert n’a pas été conclu. Resté finalement à l’Olympique Lyonnais où son contrat prend fin en juin 2023, l'international français est revenu sur les raisons de l’échec de son transfert, dans L'Équipe.

« Ce n'est pas moi qui n'ai pas réussi à partir. Dans un transfert il y a trois parties : le club qui achète, le club qui vend, et le joueur. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais été transféré étant donné que j'avais accepté les offres. Mais il faut que tout le monde se mette d'accord […]. Je n'ai pas fermé de porte. Je n'ai pas fait obstacle. Je n'ai pas du tout refusé ! Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l' OL n'a pas pu se mettre d'accord avec aucun des clubs intéressés, ce que je peux comprendre. »

Libre de tout engagement dans 8 mois, Houssem Aouar n’écarte pas l’option de prolonger son contrat à Lyon, club qu'il a intégré en 2009. Cependant, il va prendre son temps, tout en ayant la possibilité de signer librement avec le club de son choix à partir de janvier 2023.

« Un joueur n'est jamais obligé de prolonger ! Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout va bien entre le club et moi. C'est vrai qu'ils ont évoqué la possibilité de prolonger, mais pour l'instant, je veux juste rejouer et aider le club à sortir de ce moment difficile. On aura du temps pour les discussions. La saison est très longue. »

Houssem Aouar repousse une offre de l'OGC Nice

En Ligue 1, l’ OGC Nice avait aussi transmis une offre au club rhodanien pour enrôler Houssem Aouar. Mais contrairement aux clubs étrangers qu'il souhaitait rejoindre, le joueur 24 a repoussé l’offre niçoise.

« J’ai beaucoup de respect pour le projet de Nice et pour ce club, mais je ne me voyais vraiment pas partir de Lyon pour aller là-bas, ou dans un autre club français. Je suis Lyonnais, j'ai tout fait ici, je suis supporter du club. Donc en France, c'est l' OL. Je voulais surtout découvrir un autre Championnat et une autre culture. »