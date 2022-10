PSG : Kylian Mbappé remis à sa place après son Hastag #Pivotgang

Publié par JEAN-LUC D le 09 octobre 2022 à 12:43

Mécontent de son positionnement au PSG, Kylian Mbappé a lancé un hashtag #Pivotgang après le match nul à Reims. Une sortie rapidement dénoncée.

PSG : Kylian Mbappé lance une nouvelle pique à Galtier

Transparent contre le Stade de Reims (0-0), samedi soir, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a confirmé sa mauvaise passe de depuis quelques semaines. Mieux, l’attaquant de 23 ans ne cache même plus son mal-être au Paris Saint-Germain. Malgré ses 11 buts en 12 matches toutes compétitions confondues, le coéquipier de Messi et Neymar traîne un spleen vu en Espagne comme un regret de ne pas avoir rallié le Real Madrid à l’issue de son contrat avec le PSG en fin de saison dernière.

Mais selon la presse hexagonale, Mbappé reprocherait au Paris SG le non-recrutement d’un attaquant supplémentaire capable d’évoluer dans un rôle de numéro 9 à la Olivier Giroud chez les Bleus afin de lui permettre d’avoir plus de liberté sur le terrain. Une tendance confirmée par les propres sorties du footballeur français. En effet, après sa sortie en sélection concernant son positionnement en club, Kylian Mbappé a remis le couvert hier après le match nul contre le Stade de Reims. Quelques heures après la rencontre, l’enfant de Bondy a publié une image sur les réseaux sociaux avec un message :

« Match nul, rendez-vous mardi » et le Hastag « #Pivotgang. » Lors de la trêve internationale, il avait notamment critiqué les choix de Christophe Galtier en indiquant qu’à « Paris SG, on (me) demande de faire le pivot. » Samedi en l’absence de Neymar et Lionel Messi, l’ancien ailier de l’AS Monaco a effectivement joué en pointe dans un rôle de pivot. Une énième sortie qui a donc valu une réponse sèche au Champion du Monde 2018.

PSG : Acherchour interpelle séchèrent Mbappé

Au-delà de sa faible influence dans le jeu du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a énormément agacé le journaliste Walid Acherchour avec son attitude. Pour l’éditorialiste de RMC, le numéro 7 parisien risque de plomber la suite de saison de l’équipe de Christophe Galtier et attend une réaction vigoureuse de la direction du club de la capitale.

« Depuis le début de saison, je trouve qu’il traîne son spleen. Les histoires de penalty ou quand Vitinha ne lui avait pas donné le ballon contre Montpellier... Il avait déjà fait ses crises d’adolescent. Depuis 2-3 matches, il ne comprend pas son rôle (…) Sur chaque plan de Canal+ ce soir, il cherche à nous envoyer des messages. Il baille, il braille, il souffle, il va voir Galtier en première période. Tout ce qu’il fait, ce n’est pas dans le sens du jeu. Il se fourvoie dans son football et je ne comprends pas ce qu’il cherche. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, s’il est déçu du recrutement, s’il regrette déjà de ne pas être parti au Real Madrid. Mais il ne faut pas non plus prendre en otage le PSG de cette manière. Personne ne dit rien, mais si personne ne voit qu’il met une mauvaise ambiance dans le club… »