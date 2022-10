MHSC-Monaco : Boadu très heureux de la victoire monégasque

Buteur face au Montpellier HSC ce dimanche, Myron Boadu s'est exprimé devant la presse suite à la victoire de l'AS Monaco.

Et de cinq ! Cela fait désormais cinq victoires consécutives pour l'AS Monaco, qui vient de battre le Montpellier HSC à la Mosson (0-2) grâce à des buts de Breel Embolo et Myron Boadu. Le club de la Principauté peut désormais se considérer légitimement comme un sérieux candidat au podium en fin de saison.

Avec ce résultat très positif, l'AS Monaco de Philippe Clement revient provisoirement à un point du RC Lens (4ème) et à deux points du FC Lorient, dernière équipe à compléter le podium de la Ligue 1. Interrogé par Prime Video après le match, le second buteur Myron Boadu a savouré cette belle opération :

« C'était notre objectif, on voulait bien revenir au classement. Ça fait cinq victoires de suite, on veut la sixième maintenant. On doit continuer comme ça, on peut battre tout le monde »