AS Monaco : Philippe Clement encense un attaquant de l'ASM

Lors de la victoire hier soir face à Trabzonspor, un attaquant de l'AS Monaco s'est encore illustré pour le plus grand bonheur de Philippe Clement.

La pression était là, et les Monégasques l'ont parfaitement géré. 3e de leur groupe avant le coup d'envoi de la troisième journée de la Ligue Europa, l'ASM devait impérativement s'imposer sur sa pelouse. C'est désormais chose faite, et avec la manière. Il faut dire que les Turcs leur ont bien facilité la tâche, avec notamment l'expulsion dès la 11e minute de Maxi Gomes, coupable d'un vilain geste sur Camara. Dans la foulée, l'inévitable Wissam Ben Yedder déjà auteur d'un triplé le week-end dernier face à Nantes, va ouvrir le score, bien servi par Embolo. Juste avant la pause, il doublera la mise sur penalty pour mettre l'AS Monaco à l'abri.

En deuxième période, les Lonégasques vont tranquillement gérer leur avantage. Axel Disasi viendra sceller le sort de la rencontre en marquant le troisième but de l'ASM. Seul ombre au tableau, le but encaissé à la 72e minute par Anastasios Bakasetas. Score final 3-1, qui permet à l'AS Monaco de reprendre la deuxième place du groupe aux dépens de leur adversaire du soir.

Cinq buts en deux matchs, avec un triplé et un doublé, autant dire que Wissam Ben Yedder marche sur l'eau en ce moment. En conférence de presse après la rencontre, son entraîneur Philippe Clement a tenu des propos élogieux envers son buteur.

"Quand il joue comme ça et qu'il est frais, il est titulaire, c'est clair. Mais après chaque match, il faut regarder son état physique, ainsi que de tous les joueurs de manière générale. C'est important que tous les attaquants soient prêts, a insisté le technicien belge devant les médias. Il l'était déjà les semaines précédentes, mais il manquait de réussite alors qu'il réalisait pourtant de bons matchs. On a beaucoup parlé et ma confiance envers lui a toujours été là évidemment."