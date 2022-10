RC Lens Mercato : Revirement, le RCL et l'OGC Nice bouclent un deal

Annoncé à l’OGC Nice dans les valises de Florent Ghisolfi, Grégory Thil va finalement rester au RC Lens où il devrait être promu directeur sportif.

Dans un communiqué officiel publié la semaine dernière, annonçant l’arrivée de Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif, l’OGC Nice avait indiqué aussi la venue de Grégory Thil, le patron de la cellule recrutement du RC Lens. « Dans sa mission, Florent Ghisolfi sera accompagné par Grégory Thil qui viendra renforcer la cellule de recrutement des Aiglons après avoir été responsable du recrutement du RC Lens », avait annoncé le club azuréen sur son site internet officiel le 5 octobre dernier.

Finalement, Florent Ghisolfi va rejoindre le Gym plus tôt que prévu et il ne sera plus accompagné de Grégory Thil. C’est l’information livrée par le directeur général du club Artois, Arnaud Pouille en personne sur Prime Video.

« On était dans un schéma de gouvernance efficace. On réfléchit et on annoncera en temps voulu ce qu'il va se décider. Cela se fera très rapidement. Grégory Thil ? Je le salue très chaleureusement, il nous regarde. Comment on a réussi à le garder ? On essaie d'être persévérant et convaincant. »