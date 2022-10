RC Lens Mercato : Grégory Lorenzi répond à l’intérêt du RCL

Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois, sera-t-il le successeur de Florent Ghisolfi au RC Lens ? Le concerné a lâché sa réponse dans Le Télégramme.

Pour remplacer Florent Ghisolfi recruté par l’OGC Nice, le RC Lens prospecte en ce moment. Parmi les noms qui circulent en Artois pour le poste de directeur sportif, il y a celui de Grégory Lorenzi. En poste au Stade Brestois depuis juillet 2016 après sa reconversion, il avait été coordinateur sportif avant d’être nommé directeur sportif. Le dirigeant de 38 ans est en contact avec le RCL pour occuper le poste laissé par Florent Ghisolfi. Son nom est même en tête de liste sur le carnet des dirigeants des Sang et Or. Approché par le journal régional pour en savoir davantage sur l’intérêt des Lensois et la prise de contact, Grégory Lorenzi s’est refusé à « tout commentaire », d’après les informations de la source.

Lors de la conférence de presse tenue mercredi pour confirmer le départ de Florent Ghisolfi et de Grégory Thil, responsable de la cellule recrutement du RC Lens, Arnaud Pouille a donné des indices sur le profil du futur directeur sportif des Lensois. D’après la précision du directeur général de Sang et Or, l’élu devra adhérer à la philosophie lensoise dans une structure « pérenne ».

« Bien entendu, depuis lundi, on réfléchit et on avance, on structure notre réflexion. On fait ça avec pragmatisme et rigueur. On veut rester dans l’ambition construite depuis trois ans et demi. Quand deux personnes de qualité s’en vont, on travaille et on fera savoir quand on aura contractualisé avec les personnes qui nous rejoindront. On va recruter ce qu’il faudra recruter. »