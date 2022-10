PSG Mercato : Pour combler Mbappé, Campos vise un crack de l’OL

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2022 à 21:00

Kylian Mbappé ne cesse plus de pester contre son positionnement et son rôle au PSG. Pour le combler, Luis Campos viserait un gros coup à l’OL.

PSG Mercato : Luis Campos veut chiper un attaquant à l’OL

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 plus une année de plus en option, Rayan Cherki n’est pas forcément indéboulonnable à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’attaquant de 19 ans ne cache plus son agacement face à son faible temps de jeu au sein de l’équipe lyonnaise. En matches de Ligue 1, le joueur formé à l’OL ne totalise que 182 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. Si sa situation ne s’améliore pas, l’international espoir français pourrait envisager un départ l’été prochain. D’après les informations de Calciomercato, le Paris Saint-Germain serait déjà sur les rangs pour le récupérer afin de l’associer à Kylian Mbappé qui l’apprécie énormément.

« Rayan Cherki est un beau talent. Il peut se développer cette saison », confiait le Champion du Monde 2018 sur le jeune crack de l’Olympique Lyonnais lors d’une interview accordée à L’Équipe il y a quelques mois. Mais Jean-Michel Aulas ne compte pas brader le natif de Lyon puisque le média italien assure qu’en cas de transfert de Cherki, les Gones ne devraient pas céder à moins de 20 millions d’euros. Par ailleurs, même si ce montant n’est pas de nature à effrayer le PSG, Luis Campos devra toutefois se méfier de la concurrence du Real Madrid dans ce dossier.

Toujours selon la même source, d’autres grands clubs européens, en Premier League et en Serie A, seraient également sur les traces du coéquipier d’Alexandre Lacazette. Un autre acteur inattendu pourrait aussi avoir son mot à dire dans cette affaire : le nouvel entraîneur de l’OL.

Mercato PSG : Laurent Blanc prêt à gâcher les plans de Campos pour Cherki ?

Fraîchement intronisé en remplacement de Peter Bosz, Laurent Blanc compte bien donner leur chance aux jeunes de l’Olympique Lyonnais. Lors de sa présentation officielle à la presse ce lundi, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a envoyé un message fort à l’endroit de Rayan Cherki et ses partenaires issus du centre de formation lyonnais en s’appuyant sur l’exemple de Christopher Nkunku à qui il avait sa chance à Paris et que toute l’Europe s’arrache aujourd’hui du côté du RB Leipzig.

« J’ai toujours aimé faire jouer les jeunes, notamment à Paris. Même si c'était difficile, on a tout de même participé à l'éclosion de quelques-uns. J'en ai pour preuve que le petit Nkunku a bien éclaté et j'en suis très heureux pour lui. Le contexte est un peu particulier, difficile. Les jeunes sont talentueux, mais les joueurs expérimentés vont être ceux qui seront déterminants pour la suite de la saison. Les jeunes auront leur mot à dire, j'en suis sûr, mais dans cette période difficile, c'est aux anciens de faire émerger certaines choses », a déclaré le coach de l’OL.

Le Paris SG est donc prévenu pour Cherki.