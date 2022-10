PSG-Benfica : Nicolas Otamendi lance un avertissement au Paris SG

Nicolas Otamendi, défenseur central du Benfica Lisbonne, a annoncé la couleur pour le choc de Ligue des Champions contre le PSG ce mardi à 21 heures.

Après le match nul (1-1) de la semaine dernière, à Lisbonne, au Stade de Luz, le Paris Saint-Germain et le SL Benfica se retrouvent ce mardi au Parc des Princes pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. À égalité de points après trois matches, les Parisiens et les Aigles auront à coeur de se détacher l’un de l’autre à l’issue de la rencontre de demain soir. En tout cas, les hommes de l’entraîneur allemand Roger Schmidt sont déterminés à repartir de la capitale française avec les trois points de la victoire. C’est le message lancé ce lundi par le capitaine du Benfica, Nicolas Otamendi, devant la presse.

« On est venu avec la volonté de gagner et de repartir avec les trois points qui sont importants. Nous serons toujours concentrés. La Champions League est une compétition différente et affronter des équipes comme le PSG est une motivation supplémentaire. Nous voulons que demain soit un bon match et nous voulons gagner », a déclaré l’international argentin de 34 ans.

Le défenseur de l’actuel leader du Championnat portugais a également évoqué ses duels à venir avec Neymar, l’attaquant parisien.

Après tenu Neymar en échec à l’aller, Nicolas Otamendi s’attend à une partie serrée contre la star brésilienne mardi soir lors du match retour entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne. Toutefois, le compatriote de Lionel Messi ne craint pas le coéquipier de Kylian Mbappé qu’il a déjà affronté à plusieurs reprises sous d’autres cieux.

« C’est un joueur de qualité. Je l’ai affronté au Brésil et ici en Europe. On ne peut pas lui laisser de place, car on connaît aussi sa qualité. Mais on sait aussi que le PSG a beaucoup d’individualités qui peuvent nous attirer des ennuis. Nous devons jouer un bon match tactiquement et être très concentrés. Si nous sommes positifs, les choses sont plus faciles et nous sommes plus près de bien faire les choses », a confié Otamendi.