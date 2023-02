PSG Mercato : Une piste portugaise refait surface au Paris SG

Publié par Jules le 08 février 2023 à 10:59

Alors que le PSG n'a pas recruté de renfort cet hiver, le board parisien s'active déjà pour le prochain mercato et ciblerait un jeune portugais.

Lors du mercato hivernal, le PSG ne s'est pas renforcé du tout. En effet, tandis que le Paris Saint-Germain avait plusieurs pistes, ces dernières ont finalement échoué. Parmi les noms cités, on pense surtout à Hakim Ziyech et Milan Skriniar, mais aussi à Rayan Cherki, qui intéresserait d'ailleurs toujours le Paris SG, désireux de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel pour préparer l'avenir du club.

Le PSG va donc devoir attendre encore plusieurs mois pour récupérer un peu de sang neuf et renforcer son équipe première lors du prochain mercato estival. Le dossier Milan Skriniar devrait occuper beaucoup de place durant les prochaines semaines, puisque le défenseur de l'Inter Milan est libre de tout contrat et que le Paris SG pousse pour lui faire signer un contrat au plus vite. Néanmoins, ce n'est pas le seul dossier sur lequel le club de la capitale va se pencher en vue du prochain marché des transferts.

PSG Mercato : Paris relance la piste menant à Diego Moreira

Déjà évoqué l'été dernier du côté du PSG, le jeune Diego Moreira serait toujours dans le viseur des Parisiens en vue du prochain mercato estival selon les informations de CNN Portugal. À seulement 18 ans, le jeune ailier du Benfica Lisbonne est considéré comme l'un des espoirs du football portugais et plairait beaucoup au Paris Saint-Germain, même si ce dernier évolue toujours avec l'équipe B du club lisboète cette saison.

En fin de contrat dans 1 an et demi, Diego Moreira est en négociation avec le club portugais pour établir un nouveau contrat. Le PSG pourrait tenter de profiter de cette situation pour s'offrir l'espoir du Benfica Lisbonne à moindre coût dans les prochains mois, et réaliser une belle affaire sur le marché des transferts en récupérant le jeune talent offensif.