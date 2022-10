FC Nantes : Le FCN officialise une signature avant Fribourg

Publié par ALEXIS le 11 octobre 2022 à 14:20

Le FC Nantes a officialisé la signature d’une convention avec un nouveau partenaire, avant d’affronter le SC Fribourg en Ligue Europa, jeudi.

FC Nantes : Le FCN et MatchWornShirt s'unissent

Le FC Nantes reçoit le SC Fribourg, jeudi à 18h45, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Avant ce rendez-vous européen, le club de Waldemar Kita a signé un partenariat important pour le FCN et ses supporters. Selon l’information officielle de la direction des Canaris, le FC Nantes et sa Fondation se sont liés à MatchWornShirt. Cette structure devient ainsi « partenaire du FCN pour soutenir les projets de la Fondation FC Nantes et renforcer la proximité avec les supporters », selon les explications du club.

Waldemar Kita se réjouit du partenariat signé avec MatchWornShirt

Franck Kita, directeur général du FC Nantes, se félicite de ce nouveau partenariat avec la plateforme spécialisée dans la vente de maillots de matchs portés et signés par des équipes du monde entier.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat. La collaboration a été initiée il y a un an déjà avec des maillots du FCN floqués du numéro d’appel aux dons 3637 au profit du Téléthon, et très récemment pour la Fondation Recherche Alhzeimer. Les ventes réalisées à ces occasions par MatchWornShirt ont permis de collecter des fonds toujours indispensables pour aider la recherche. Nous souhaitons prolonger ces initiatives sur les prochaines années et permettre aux supporters de soutenir les actions et futurs projets de la Fondation FC Nantes. »

Quant à Tijmen Zonderwijk, PDG de MatchWornShirt, il est ravi d’associer l’image de sa structure aux Canaris.

« Nous recherchons toujours des partenaires solides qui correspondent à nos valeurs. Cette collaboration avec un club de football historique tel que le FCN s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Nous sommes ravis de contribuer financièrement aux futurs projets et initiatives de la Fondation FC Nantes, et d’offrir aux fans la possibilité de se rapprocher de leur club. »