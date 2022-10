PSG Transfert : Volonté de départ de Mbappé, c'est du flan !

Publié par Gary SLM le 12 octobre 2022 à 03:47

La rumeur PSG Transfert née de la volonté de Kylian Mbappé de quitter le PSG a filtré dans la journée de mardi. Cette rumeur d'un possible départ du joueur du Paris Saint-Germain est fausse et c'est une personne bien introduite au club qui l'affirme.

PSG transfert : La rumeur Kylian Mbappé fait trembler Paris

Revoilà le PSG au cœur de l'actualité mercato en pleine première partie de la saison. La raison, son attaquant français Kylian Mbappé voudrait partir dès le prochain marché des transferts. Forcément, celle d’information relayée par Le Parisien, confirmée par Canal+ dans la soirée de mardi, enveloppait le match du club en Uefa Ligue des champions.

En l'absence de Lionel Messi pour cause de blessure, c'est bien sur les épaules de Kylian Mbappé et de Neymar que reposait la responsabilité de marquer des buts. C'est justement ce qu'a fait le joueur offensif français du PSG en inscrivant sur penalty l'unique but du club. L'attaquant parisien aurait cependant pu doubler la mise s'il n'avait pas été déclaré hors-jeu par l’arbitre du match sur sa puissante frappe en fin de match. Marco Verratti a ensuite anéanti les efforts de l'équipe en concédant un penalty qui séparera les deux équipes sur un match nul (1-1).

La tête de l'attaquant bondynois n'était surement pas seulement concentrée sur ce match. Son supposé transfert du PSG souhaité pour janvier prochain était surement dans un coin de sa tête. Cette rumeur a rythmé la journée du club et elle semblait crédible du fait de l’attitude du buteur ces derniers mois.

PSG transfert, Mbappé n'aurait pas demandé un départ

En marge du match PSG-Benfica (1-1), Christophe Galtier a répondu aux rumeurs sur la supposée demande de son attaquant à ses dirigeants. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a déclaré : "Je ne peux pas la commenter parce qu'une rumeur, on en fait une information et elle devient quasiment une déclaration."

L'ancien entraîneur de l'ASSE, Lille OSC et de l'OGC Nice a ajouté : "Je vois Kylian tous les jours. Il a donné une bonne réponse encore ce soir. Il a été buteur, il a été créatif, dangereux. Il aurait pu marquer un deuxième but. Il a serré les dents pour pouvoir terminer le match parce qu'il a pris un vilain tacle qui aurait pu générer une expulsion. Moi je vois un Kylian qui a donné une très bonne réponse par rapport à cette fameuse rumeur".

Dans son propos, le coach du PSG tente d'expliquer qu'il n'a jamais entendu une demande de ce type du joueur, surtout qu'il aurait été le premier à le savoir étant donné ses fonctions au club. L'entraîneur parisien trouve d’ailleurs bizarre que cette information d'une demande de transfert du joueur sorte aujourd'hui même, à quelques heures d'un match important pour le Paris SG.

Transfert PSG : Les supposées raisons d'un désir de départ de Kylian

Selon les médias colporteurs de la rumeur, la star du football français voudrait partir suite à une trahison dont il aurait été victime. Mbappé aurait demandé, pendant les négociations pour la prolongation de son contrat, que Neymar quitte l'équipe de la capitale. Non seulement le brésilien n'a pas fait l'objet d'un transfert, mais en plus, il lui discute farouchement la place de leader offensif au PSG.

Ce serait face à cette parole non respectée qu'il aurait demandé à ses dirigeants d'envisager son départ dès le mois de janvier prochain. Une histoire mal rafistolée qui pourrait surement jouer dans la faible performance des Parisiens face au Benfica Lisbonne. Impliqué comme il était pendant le match, Kylian n'a laissé transparaitre aucune quelconque envie de départ de Paris. Cette rumeur propulse de nouveau l'actu PSG transfert est donc de nouveau à la une des médias sportifs.