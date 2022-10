OM Mercato : Amine Harit lâche un indice sur son avenir

Prêté par Schalke 04, Amine Harit a abordé à la question de son avenir à l’ OM. Le Marocain est déterminé à s’inscrire dans la durée à Marseille.

Cet été, l’ Olympique de Marseille s’est montré hyperactif sur le marché des transferts en bouclant la signature de douze nouveaux renforts. La plupart d’entre eux seront en fin de contrat à l’issue de la saison en cours. Ceci s’explique par le grand nombre de prêts conclus par le président Pablo Longoria afin d’éviter de trop puiser dans les caisses du club qui sont dans le rouge. C’est notamment le cas d’Amine Harit.

Le milieu offensif marocain a fait son retour à l' OM sous la forme d'un prêt. Et contrairement à la saison passée, son arrivée dans la cité phocéenne est cette fois-ci assortie d'une option d'achat estimée à 5 M€. L’ancien Nantais a d’ailleurs de grandes chances d’être transféré définitivement à l'Olympique de Marseille. Dans une longue interview accordée au site officiel de la LFP, Amine Harit a expliqué qu’il était heureux d’évoluer à l'OM et espère passer un cap sous le maillot phocéen.

« Je pense qu’on peut toujours s’améliorer. Je crois au travail. J’ai encore beaucoup de points à perfectionner dans mon jeu pour être le meilleur joueur possible. Mais je ne me fixe pas de limite, le niveau d’un joueur n’a pas réellement de limite », a-t-il indiqué tout en expliquant qu’il espère poursuivre sa progression sous le maillot phocéen le plus longtemps possible.

Désormais installé comme un titulaire lors des matchs importants de l’ OM , Amine Harit veut poursuivre su cette belle lancée. Le joueur prêté par Schalke 04 est déterminé à hisser son niveau de jeu sous le maillot phocéen. L’ancien Nantais veut surtout aider l’ OM à retrouver la place qu’il mérite parmi les top clubs européens.

« Tenir le cap comme on le fait depuis presque un an et demi, franchement c’est fort. L’OM mérite ça. C’est l’un des plus grands clubs français, c’est l’OM quoi ! Marseille, c'est Marseille. Et il faut remettre Marseille à sa place en Europe », a-t-il confié.