Grand espoir de l'OM cette saison, Amine Harit fait l'objet d'un grand intérêt de la part de Naples, qui serait prêt à passer à l'offensive.

Le retour en grâce de Amine Harit

Un peu chahuté par Gennaro Gattuso, Amine Harit réalise un très bon début de saison sous les ordres du technicien italien. Le jeune international marocain compte 1 but et 5 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. De quoi augmenter sa cote sur le marché des transferts. Recruté l'été dernier contre un chèque 5 millions d'euros en provenance de Schalke 04, Amine Harit pourrait déjà refaire ses bagages d'un club où il a passé deux prêts successifs avant d'être recruté. Celui qui a passé une bonne partie de la saison dernière à l'infirmerie en raison d'une opération, Amine Harit est dans le viseur de Naples. Déjà intéressé par le Lion de l'Atlas, le club italien est prêt à revenir à la charge et cette fois-ci, Aurelio De Laurentiis veut passer la vitesse supérieure.

Le club vainqueur du Scudetto la saison dernière serait sur le point de faire une offre à Pablo Longoria pour la signature de Amine Harit dès le mercato de janvier. Et face à l'intérêt de Naples, le Marocain pourrait être le centre de bataille de deux clubs de Serie A. Le Milan AC serait aussi très intéressé, et suivrait Harit mais avec beaucoup de discrétion.

Gattuso tro fan de Amine Harit

S'il a des concurrents qui désirent l'attirer le plus rapidement possible, Amine Harit ne devrait pas quitter Marseille cet hiver, sauf en cas d'offre difficile à refuser. Le Lion de l'Atlas est très apprécié par son entraîneur Gennaro Gattuso. L'Italien avait entre-temps déclaré que le jeune marocain pourrait lui faire penser à Kaka ou à Rui Costa. Mais ce qui le rend unique, selon Gattuso, c'est sa première touche de balle, qui fait toujours la différence. Reste maintenant à savoir si Longoria serait intéressé à l'idée de laisser partir un joueur qui est déjà essentiel.