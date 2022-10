OM Mercato : Longoria recalé par un cadre du RCL, la raison

Publié par Ange A. le 13 octobre 2022 à 09:49

En quête d’un remplaçant à Kamara cet été, l’ OM lorgnait en Ligue 1 pour compenser ce départ. Une cible marseillaise a opté pour Lens.

OM Mercato : Marseille recalé au profit du RC Lens

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois été fructueux. Pablo Longoria a signé douze recrues lors de cette dernière fenêtre des transferts. Recruter au milieu était notamment la priorité du président marseillais. Le club phocéen devait compenser le départ de Boubacar Kamara parti libre à Aston Villa. S’il a pu signer Jordan Veretout comme renfort dans l’entrejeu, le président marseillais ciblait également d’autres profils, notamment en Ligue 1.

Un transfert de Seko Fofana à Marseille a notamment été de nouveau évoqué. Mais le milieu ivoirien est resté à Lens et a même prolongé son contrat. Outre cette piste, le nom de Salis Abdul Samed a également circulé du côté de la Provence. Le milieu ghanéen alors à Clermont a préféré rejoindre les Sang et or. Interrogé par le média ghanéen KickGh, il a justifié son choix.

La raison de la signature de Salis Abdul Samed à Lens

Pour l’international ghanéen, le moment n’était idoine pour un transfert à Marseille. Vice-champion de France au terme de la saison écoulée, le club phocéen présentait pourtant un argument de taille avec sa qualification pour la Ligue des champions. Un challenge pas encore à la hauteur du milieu âgé de 22 ans. Lequel souhaitait davantage s’améliorer avant de rejoindre un calibre comme l’ OM. Son choix s’avère payant puisqu’il est aujourd’hui un titulaire indiscutable au Racing. Il a débuté toutes les rencontres du RCL cette saison pour un but inscrit.

« Aller directement à Marseille n’aurait pas été bon pour moi. Ce n’est pas que je n’étais pas prêt mais je voulais continuer de progresser comme je le voulais. L’OM a insisté mais j’ai dit à mon agent que je voulais progresser d’une certaine façon. Pour ma carrière, c »était mieux de venir à Lens. Ici, je progresse depuis mon arrivée, dans ma capacité à casser les lignes, à jouer vers l’avant, à fixer l’adversaire. »