OM Mercato : Marseille reçoit une première réponse pour Seko Fofana

OM Mercato : L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, s’est exprimé sur l’avenir de Seko Fofana, annoncé avec insistance à l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Franck Haise a tranché pour Seko Fofana

Quelques jours après avoir bouclé le transfert de Jonathan Clauss, l’Olympique de Marseille envisagerait de frapper un deuxième gros coup du côté du Racing Club de Lens. En quête d’un nouveau milieu de terrain défensif pour compenser le départ de Boubacar Kamara, la direction de l’ OM serait revenue à la charge pour la signature de Seko Fofana. L’international ivoirien sort d’une saison exceptionnelle sous les couleurs lensoises. Et après deux saisons passées au RC Lens, le moment est peut-être venu pour lui de relever un nouveau défi sous d’autres couleurs.

D'ailleurs, le principal concerné a récemment affiché sa volonté de rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Cette déclaration suffisante pour relancer les spéculations sur son avenir. L’ OM, le PSG et plusieurs autres cadors européens s’activeraient déjà en coulisse pour boucler sa signature.

Mais il faut croire que ces prétendants ont tapé à la mauvaise porte. L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, s’est en effet montré très ferme sur le sujet. « Seko Fofana est là, il s’entraine fort et a le brassard de capitaine. Il fait intégralement partie de l’effectif (…) Il est là depuis quatre semaines, et bien là ! », a-t-il assuré dans des propos rapportés par Le 11 HDF.

OM Mercato : La porte reste fermée pour Seko Fofana

Après avoir perdu l’un de ses pions clés cet été, Cheick Doucouré parti à Crystal Palace, Franck Haise souhaite à tout prix conserver son capitaine pour la saison à venir. L'entraîneur du RC Lens refuse donc de penser à son éventuelle succession. « Si je ne vais pas commencer à anticiper un éventuel départ (…) Je travaille avec Seko, avec Patrick Berg, avec Salis Abdul Samed et avec Lukasz (Poreba), notamment, pour préparer la saison. Il fait partie de ceux-là », a-t-il tranché. Lié au RC Lens jusqu’en juin 2024, Seko Fofana semble donc bien parti pour poursuivre son aventure chez les Sang et Or.