OL Mercato : Un nouveau club toque à la porte pour Aouar

Publié par Thomas G. le 13 octobre 2022 à 10:24

Mis à l'écart depuis son départ avorté de l'OL cet été, Houssem Aouar est toujours courtisé. Et l'international français pourrait quitter Lyon cet hiver.

OL Mercato : Houssem Aouar a toujours la cote

À 8 mois de la fin de son contrat, l’avenir d’Houssem Aouar à l'OL est toujours incertain. Le milieu était sur le départ l’été dernier et le numéro 8 des Gones n’a connu que quelques apparitions sous l’ère Peter Bosz. Malgré l’arrivée de Laurent Blanc en tant qu’entraîneur principal, la tendance est toujours à un départ pour l’international français. Libre en juin prochain, Houssem Aouar pourrait finalement quitter l'OL cet hiver.

Selon les informations de CalcioMercato, l’AS Rome aurait réactivé la piste menant au prodige de l’Olympique Lyonnais. Affaibli par les blessures de Paulo Dybala et Georginio Wijnaldum, les Giallorossi souhaiteraient recruter un nouveau milieu de terrain lors du mercato hivernal. La Roma aurait alors coché le nom d’Houssem Aouar qui pourrait débarquer dans la capitale italienne à moindre coût. La situation contractuelle du milieu de 24 ans devrait faciliter son transfert. Malgré une offre de prolongation, les dirigeants de l'OL préférerait négocier son départ que de le voir partir gratuitement. L’AS Rome ne devrait pas être le seul club à tenter sa chance pour Houssem Aouar, Newcastle et l'Atlético Madrid pourrait également se joindre à la lutte. Un regain d'intérêt pour l’international français qui pourrait finalement faire les affaires de l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Le déplacement de tous les dangers à Rennes

Laurent Blanc va diriger son premier match à la tête de l'OL ce dimanche face au Stade Rennais. Les Gones doivent impérativement gagner pour commencer à rattraper leur retard sur les équipes de tête. L'OL sera confronté à une équipe rennaise en totale confiance qui restent sur 3 victoires lors des trois derniers matchs. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait s’appuyer sur Rayan Cherki et Houssem Aouar pour ce match capital. Les deux prodiges lyonnais sont les deux grands gagnants de l’éviction de Peter Bosz.