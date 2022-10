OL Mercato : Laurent Blanc impose déjà sa rigueur à Lyon !

Nouvel entraîneur de l'OL, Laurent Blanc a affirmé vouloir instaurer de gros changements au sein de l'Olympique Lyonnais et a déjà pris une grande décision.

Une nouvelle page se tourne dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Après une série de mauvais résultats en championnat, Peter Bosz a été démis de ses fonctions ce week-end et remplacé dans la foulée par Laurent Blanc. L’ancien entraîneur du PSG, sans expérience européenne depuis 6 ans, a décidé de relever le défi lyonnais en pleine saison, après plusieurs années de rapprochement avec Jean-Michel Aulas. Présenté en conférence de presse lundi, le champion du monde 98 a notamment évoqué ses plans d’action pour remettre l’ OL sur pied. Si le technicien français veut s'appuyer sur ses cadres pour réussir, il souhaite surtout apporter une charge de travail conséquente pour faire progresser l'effectif.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que Laurent Blanc passe de la parole aux actes. Comme le révèle le média Olympique-et-Lyonnais ce mercredi, le nouveau coach des Gones a annulé la journée de repos prévue demain pour instaurer une double séance d’entraînement. Une première le matin où les médias seront invités durant les 20 premières minutes, puis une deuxième l’après-midi.

Après sa conférence de presse, Laurent Blanc a donné plusieurs indications sur sa manière de procéder lors des séances d’entraînement. Connu pour sa rigueur mais aussi son côté humain avec les joueurs, l’ancien défenseur est revenu sur le rôle de sa garde rapprochée à Lyon.

"A 8h30, nous sommes tous dans un bureau. La veille, on a déjà commencé à préparer et à avoir des idées pour la séance et on en discute. Je détermine ce que je veux faire et mes adjoints me proposent des exercices. Je les connais car avec Franck et Philippe on travaille ensemble depuis un certain temps. Pour l'animation, on se répartit les tâches. Cláudio et Ludo animent, Philippe s'occupe de ce qui est de l'organisation de l'entraînement et moi je m'autorise à intervenir de partout."