Mercato PSG : Armée numérique contre Mbappé, le Paris SG réagit !

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2022 à 13:10

Accusé d’avoir recruté une armée numérique pour attaquer Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, le PSG fait la lumière sur cette affaire.

Mercato PSG : Divorce total entre le Paris SG et Kylian Mbappé

Mardi, à quelques heures du choc de Ligue des Champions contre le Benfica, le quotidien Le Parisien a révélé que Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain le plus rapidement après les promesses non tenues par ses dirigeants. Et après les révélations de Mediapart sur les agissements du club de la capitale, qui aurait fait appel à une armée numérique pour attaquer l’international français de 23 ans sur les réseaux sociaux entre 201! et 2020, RTL indiquait mercredi soir que la relation entre le PSG et son numéro 7 ne pouvait plus durer.

De son côté, Le Parisien renchérit sur cette affaire d’armée numérique contre Mbappé et assure que « son départ pour l'été 2023 semble acquis ». Le quotidien régional ajoute même que « sa colère contre Nasser Al-Khelaïfi semble irréversible. Aux yeux de la star, le président du PSG incarne les promesses non tenues, les paroles en l'air et il personnifie la trahison ». Quelques mois après sa prolongation jusqu’en juin 2025, l’enfant de Bondy et son club ne seraient plus sur la même longueur d’onde et le divorce serait déjà acté en interne. Face à la montée des rumeurs, le Paris SG a apporté un démenti formel.

PSG Mercato : Le Paris SG dément avoir payé pour salir Mbappé

Contactée par le journal L’Équipe, une source proche de la direction du Paris Saint-Germain a catégoriquement démenti toute action du club contre Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Cette source évoque une « absurdité totale » en ce qui concerne les révélations de Mediapart. Pour ce membre de direction des Rouge et Bleu, « s’il y avait une agence qui faisait des choses de son propre chef, alors c'est à elle de répondre et nous enquêtons, mais il n'y a absolument rien du tout à la direction du club ». Après avoir bataillé plusieurs mois pour convaincre le Champion du Monde 2018, le Paris SG se demande comment il pourrait l’attaquer par-derrière.

« Nous payons des agences tout le temps pour promouvoir du contenu sur nos médias sociaux, mais nous n'avons jamais donné d'instructions à une d'entre elles pour qu'elle attaque d'autres personnes. Surtout pas nos propres joueurs, et encore moins Mbappé. Nous avons travaillé jour et nuit pour le rendre heureux et l'encourager à rester, y compris tout récemment en impliquant le président Macron, et nous le harcèlerions en privé en même temps ? », s’est interrogé la direction parisienne.