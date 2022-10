AS Monaco Mercato : Alexander Nübel glisse un indice sur son futur

Publié par ALEXIS le 13 octobre 2022 à 18:49

Avant d'affronter Trabzonspor, ce jeudi, en Ligue Europa, Alexander Nübel, gardien de but de l’AS Monaco, a lâché un indice sur son avenir.

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel veut rester définitivement à l'ASM

Prêté à l’AS Monaco depuis l’été 2021, par le Bayern Munich, Alexander Nübel s’est imposé comme gardien de but N°1, après une première saison d’adaptation difficile. Alors que son contrat à l’ASM prend fin le 30 juin 2023, le portier allemand a une idée claire sur son avenir. Il rêve de succéder un jour à Manuel Neuer (36 ans) à Munich. Toutefois, il ne souhaite pas retourner au Bayern, tant que l’imposant portier de la sélection allemande, par ailleurs son idole, est toujours le N°1. Alexander Nübel (26 ans) n’écarte donc pas la possibilité de rester à l’AS Monaco où il a un statut de titulaire et où il améliore ses performances.

« Je me sens très bien et épanoui ici. Je ne suis pas perturbé par mon futur. Dans ma tête, il n'y a que Monaco où je veux continuer à progresser. Jouer pour Monaco m'aide à me développer », a laissé entendre l’Allemand dans des propos rapportés par beIN Sports. Si l’AS Monaco veut définitivement conserver Alexander Nübel, il devra racheter les deux années de contrat qui lui reste chez les Bavarois, à l’issue de la saison actuelle. Les Monégasques devront débourser au moins 10 M€, un montant correspondant à la valeur marchande du natif de Paderborn, selon l’estimation de Transfermarkt.

Alexander Nübel est plus en confiance cette saison

Lors de sa première saison sur le Rocher, Alexander Nübel a été confronté à un souci d'acclimatation, car il a fait ses classes, puis ses débuts professionnels en Allemagne, son pays natal. Il a donc découvert un nouveau championnat dans un pays étranger, lors de l'exercice 2021-2022. Mais cette saison, il est plus serein, rassurant et décisif dans les cages de l'ASM, comme il le souligne.

« L'an dernier, mes débuts n'ont pas été faciles. J'ai mis plusieurs mois à m'adapter. Aujourd'hui, j'ai plus de connexions avec les autres, on se connait mieux. C'est plus facile de jouer ensemble. C'est très important pour un gardien de jouer en confiance. »