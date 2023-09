Impressionnant avec l’AC Milan, Mike Maignan n’a pas eu la chance de s’imposer au PSG, son club formateur. Mais il n’exclut pas un retour à Paris.

Mercato PSG : Mike Maignan ne ferme pas la porte à Paris

À l’instar des autres Titis, qui ont dû quitter très tôt les rangs du Paris Saint-Germain pour développer leur talent sous d’autres cieux, Mike Mignan a rejoint le LOSC à l’été 2015 contre un chèque d'un million d’euros. Avec le départ libre de Gianluigi Donnarumma en juillet 2021, l’AC Milan a offert un peu plus de 15 millions d’euros au club lillois pour récupérer le natif de Cayenne. Et depuis, Mike Maignan fait les beaux jours des Rossoneri.

Dimanche, quelques heures avant de rejoindre l’Équipe de France à Clairefontaine, Mike Maignan s’est rendu à Villiers-le-Bel, là où tout a commencé pour lui. Interpellé par un jeune joueur sur un potentiel retour au Paris SG, le dernier rempart de l’AC Milan et des Bleus a laissé la porte ouverte à cette possibilité. « Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat au Milan AC. Et pour le futur, on ne peut pas savoir », a déclaré Mike Maignan. Mais il faudra convaincre le club lombard qui ne compte pas se séparer de son joyau français de sitôt.

L’AC Milan veut prolonger Mike Maignan

Intraitable dans les cages de l’AC Milan, Mike Maignan intéresse d’autres grands clubs européens, notamment les plus fortunés. Consécutivement au départ de Kepa Arrizabalaga au Real Madrid sous forme de prêt, Chelsea a tenté de recruter le gardien milanais. Alors que Manuel Neuer est toujours en phase de reprise après sa grosse blessure à la jambe, le Bayern Munich s’est aussi renseigné sur la piste Maignan.

Face à autant de convoitises, la direction de l’AC Milan aurait pris la résolution de prolonger le contrat de son gardien afin de sécuriser sa présence au sein de l’effectif lombard. Actuellement lié jusqu’en juin 2026, Mike Maignan pourrait ainsi parapher un nouveau bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028, avec à la clé un nouveau salaire de 5 millions d'euros par an.