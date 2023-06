Pour remplacer Alexander Nübel, retourné au Bayern Munich, l’AS Monaco aurait coché le nom d'Edouard Mendy, en difficulté à Chelsea.

Mercato AS Monaco : Edouard Mendy à la place d'Alexander Nübel ?

L’AS Monaco est la recherche d’un gardien de but pour prendre la place d’Alexander Nübel, retourné au Bayern Munich après deux saisons en prêt dans la Principauté. Les recruteurs monégasques ont soufflé le nom d’Edouard Mendy aux décideurs de Monaco. Il est donc désormais inscrit sur la short-list du club du Rocher, selon les informations de RMC Sport.

Relégué sur le banc de touche au profit de Kepa Arrizabalaga, le portier international sénégalais avait joué seulement 10 matches en Premier League, la saison dernière. Il est donc en quête de temps de jeu. Selon la source, l’ancien rempart du Stade Rennais « n’est pas fermé à un départ » de Stamford Bridge pour se relancer. Une bonne nouvelle pour l’AS Monaco.

Cependant, Monaco devra sortir le chéquier pour enrôler Edouard Mendy, car il a encore deux années de contrat (jusqu’à fin juin 2025) à Londres. Acheté 24 millions d'euros à Rennes à l’été 2020, il vaut désormais 18 millions d'euros sur le marché des transferts. De plus, il est possible que le gardien de 31 ans rebondisse à Chelsea. En effet, le nouveau manager Mauricio Pochettino pourrait redistribuer les cartes chez les Blues la saison prochaine.

L'OGC Nice surveille ausi de près la situation d'Edouard Mendy

Outre l’AS Monaco, l’OGC Nice garderait aussi un oeil attentif sur la situation d'Edouard Mendy à Chelsea. En cas de départ de Kasper Schmeichel, il est possible que le Gym se mette sur les rangs pour l’ancien joueur du SRFC, comme indiqué par RMC Sport. Pour rappel, le Sénégalais avait été élu meilleur gardien de but par l’UEFA et lors de The Best FIFA Football Awards, pour la saison 2020-2021. Une saison couronnée par le sacre en Ligue des Champions, puis en coupe du monde des clubs.