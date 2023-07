À la recherche d’un nouveau portier pour concurrencer Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but, Luis Enrique tente d’attire un phénomène au PSG.

Mercato PSG : Luis Enrique veut attirer Yassine Bounou au Paris SG

Avec la situation de Sergio Rico, qui ne devrait pas retrouver les terrains de si tôt et le départ à venir de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain se trouve dans l’obligation de recruter un nouveau gardien de but cet été pour concurrencer ou mettre sur le banc Gianluigi Donnarumma. Dernièrement, les noms de Kepa Arrizabalaga, Dadid de Gea, Thibaut Courtois et Hugo Iloris ont été évoqués, mais le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport assure ce vendredi que Luis Enrique serait séduit par le profil de Yassine Bounou.

Désireux de peser sur le mercato parisien, le technicien espagnol ferait le forcing en interne afin que Luis Campos se positionne pour le recruter cet été. Brillant lors de la dernière Coupe du monde 2022 au Qatar et toujours présent pour les grands rendez-vous européens avec le FC Séville, l’international marocain possède un profil de super concurrent à Donnarumma qui convient parfaitement au nouvel entraîneur du club de la capitale. Mais le Paris SG va devoir faire face à une énorme concurrence dans ce dossier.

Le Bayern Munich veut Yassine Bounou pour remplacer Yann Sommer

Alors que Yann Sommer pourrait s’en aller cet été, le Bayern Munich aimerait attirer Yassine Bounou pour être la doublure de Manuel Neuer. Auteur d'une très grande Coupe du monde avec le Maroc, le gardien de but de 32 ans est dans le viseur de plusieurs clubs européens. D’après les renseignements du média espagnol Sport, le club bavarois serait très intéressé par le compatriote d’Achraf Hakimi, dont le prix serait estimé à environ 20 millions d'euros par ses dirigeants. Pour rappel, Bounou a récemment refusé les avances d'un club saoudien, préférant poursuivre son aventure en Europe. Le PSG est donc prévenu pour Yassine Bounou.