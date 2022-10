PSG Mercato : Le Paris SG se lance sur une pépite du Real Madrid

Publié par Thomas le 14 octobre 2022 à 10:26

Désireux de parfaire son axe défensif cet hiver, le PSG aurait jeté son dévolu sur une sensation du Real Madrid, âgée seulement de 20 ans.

PSG Mercato : Rafa Marin se rapproche du Paris SG

En pleine traversée du désert, le Paris Saint-Germain tente tant bien que mal de se recentrer sur son mercato hivernal. Alors que le club est secoué par l’affaire de "l’armée numérique" mais également confronté aux envies de départ de Kylian Mbappé, Luis Campos poursuit en silence son travail de restructuration d’effectif. Secteur le moins fourni de l’équipe parisienne, la défense centrale est vouée à être renforcée ces prochains mois, notamment en vue des phases finales de la Ligue des Champions. Si Milan Skriniar reste toujours la priorité à ce poste, le PSG serait également sur un autre dossier bien plus surprenant.

D’après le journaliste Mario Cortegana, le Paris SG serait très intéressé par les services de Rafa Marin, défenseur du... Real Madrid. Alors qu’on pensait les relations totalement rompues entre l’écurie espagnole et le club de Nasser Al-Khelaïfi, les Rouge et Bleu auraient avancé leurs pions, sous l’impulsion de Luis Campos, pour récupérer le joyau de 20 ans. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Merengues, le polyvalent défenseur serait tenté par le projet du Paris Saint-Germain à en croire la source. Jamais utilisé sous les ordres de Carlo Ancelotti, Rafa Marin se pose logiquement des questions sur son avenir et songe sérieusement à prendre un nouveau départ loin de la capitale espagnole.

PSG Mercato : Une clause importante de 30 millions d’euros

Si l’intérêt de Luis Campos pour Rafa Marin semble bien réél, le club parisien devra toutefois mettre la main au portefeuille. D’après Marca, le joueur disposerait d’une clause libératoire de 30 millions d’euros, une somme abordable pour le PSG mais qui surprend quand on connaît le peu d’expérience du défenseur dans l’élite.

Capable d’évoluer à gauche comme à droite dans une défense à 3, l’Espagnol est l’archétype du central moderne, à la fois rugueux mais également habile balle au pied, notamment pour la relance. Très attiré par les profils jeunes pour renforcer sa charnière expérimentée (Kimpembe, Ramos, Marquinhos), Luis Campos devrait, en plus de Milan Skriniar, débusquer cet hiver un central prometteur et Rafa Marin semble être l’élu à ce poste.