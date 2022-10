Mercato PSG : Inter, bonne nouvelle dans le dossier Skriniar

Publié par Ange A. le 14 octobre 2022 à 07:15

Toujours intéressé par Milan Skriniar, le PSG garde ses chances dans ce dossier. L’Inter Milan envisagerait un départ de son défenseur.

Mercato PSG : Paris peut y croire pour Milan Skriniar

Recruter un défenseur central était l’une des priorités de Luis Campos lors du dernier mercato estival. Le technicien portugais a notamment coché le nom de Milan Skriniar pour renforcer l’arrière-garde de Christophe Galtier. Mais le défenseur central a été retenu par l’Inter Milan. Le club lombard a en effet fixé un montant exorbitant pour son défenseur slovaque. Un chèque compris entre 70 et 80 millions état attendu par la direction intériste pour céder le colosse de 27 ans. Suite au transfert avorté de Skriniar, le PSG se retrouve durement affecté. En marge du Classique, Christophe Galtier se retrouve privé de trois défenseurs. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont blessés et seront absents pendant quelques semaines. Sergio Ramos est suspendu suite à son expulsion contre Reims lors de la dernière journée.

Malgré son échec lors du mercato, la direction de Paris entend repasser à l’offensive cet hiver pour le transfert de Milan Skriniar. Elle peut d’ailleurs espérer boucler l’affaire à moindre coût, le défenseur central étant en fin de contrat à l’Inter Milan. Une offre de 25 millions d’euros serait en préparation pour l’international slovaque (54 sélections/3 buts).

Un indice de taille sur le départ de Skriniar de l’Inter

L’Inter Milan entend néanmoins encore contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain. Le club lombard souhaite en effet prolonger le contrat de son défenseur central. Mais la tendance n’est pas encore au vert dans ce dossier. Dans ce sens, Calciomercatoweb révèle que les Nerrazzurri n’excluent pas le pire dans ce dossier. Le portail italien indique le club italien n’exclut plus un départ de Milan Skriniar. Le vice-champion d’Italie aurait même déjà coché un nom pour la succession du Slovaque.

L’ancien du Barça Yerry Mina serait dans le viseur du pensionnaire de Giuseppe Meazza. Le défenseur colombien arrive également au terme de son contrat avec Everton l’été prochain. Pas dans les plans de Frank Lampard, l’ancien Blaugrana pourrait quitter les Toffees dès cet hiver. Un départ qui permettrait à l’autre club de Liverpool d’empocher un joli chèque à défaut de voir son défenseur partir gratuitement au terme de la saison.