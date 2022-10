Barça Mercato : Une légende du FC Barcelone annoncée sur le départ

Publié par Enzo Vidy le 14 octobre 2022 à 11:39

Après la terrible contre-performance face à l'Inter en Ligue des Champions, une légende du Barça n'entrerait plus dans les plans des dirigeants Blaugranas.

Barça Mercato : Gerard Piqué invité à quitter le FC Barcelone

Face à l'Inter Milan mercredi, le défenseur espagnol a vécu un véritable calvaire. Une prestation proche du ridicule qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, et pour les dirigeants blaugranas, ce nouveau naufrage de Gerard piqué vient certainement sceller son histoire avec le FC Barcelone. En effet, alors que Xavi avait déjà pris la décision de ne plus compter sur l'international espagnol, Marca annonce ce matin que les dirigeants du Barça font tout pour inciter Gerard Piqué a quitter le club cet été.

Actuellement cinquième défenseur dans la hiérarchie, les nombreuses blessures à ce poste dans l'effectif Catalan ont poussé Xavi à faire appel à Gerard Piqué pour les prochaines échéances. Cependant, après son match chaotique mercredi, en Ligue des Champions, il ne devrait pas jouer lors du Clasico dimanche. Jules Koundé, tout juste de retour, devrait prendre place dans la charnière centrale du Barça au stade Santiago Bernabeu.

Barça Mercato : Déjà un défenseur central dans le viseur pour l'été prochain

Voilà un souci de plus pour Gerard Piqué. Le FC Barcelone se serait déjà renseigné sur un défenseur de l'Athletic Bilbao lors du prochain mercato estival. En effet, d'après la presse espagnole, Inigo Martinez serait sur les tablettes des dirigeants blaugranas. Libre en juin 2023, il pourrait donc être le prochain défenseur a posé ses valises en Catalogne.

Si cela venait à se confirmer, Gerard Piqué serait alors le sixième défenseur dans la hiérarchie du FC Barcelone, et un départ semblerait inéluctable pour le défenseur central de 35 ans qui vit certainement les heures les plus sombres de sa grande et belle histoire avec le Barça.