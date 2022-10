ASSE Mercato : Un attaquant d'Ajaccio intéressé par Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2022 à 19:03

En quête d’un attaquant cet été, l’ ASSE a tenté de recruter Yoann Touzghar. Engagé par l’AC Ajaccio, il fait des confidences sur l’intérêt de Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Yoann Touzghar voulait rejoindre Batlles à Saint-Etienne

Auteur de 16 buts et 4 passes décisives, Yoann Touzghar (36 ans) avait contribué au retour de l’ESTAC en Ligue 1 en 2021, sous les ordres de Laurent Batlles. À l’issue de l’exercice suivant, il a été très courtisé lors du mercato estival. L’ ASSE a fait partie des équipes qui étaient intéressées par son profil. L’attaquant tunisien aussi était d’accord pour quitter Troyes pour rejoindre les Verts et leur nouvel entraîneur Laurent Batlles en Ligue 2. Mais le transfert n’a pas été possible, en raison d’un désaccord entre les deux clubs.

Et à une semaine de la fin du mercato, il s’est engagé avec l’AC Ajaccio pour deux saisons, jusqu’en juin 2024, après avoir résilié son contrat dans l’Aube. Dans une interview accordée au journal L’Est-Éclair, Yoann Touzghar confirme la tentative de l’AS Saint-Etienne pour l’enrôler et aussi son intérêt réciproque.

« J’étais partant pour l’AS Saint-Étienne, mais ça ne s’est pas fait, les deux clubs ne se sont pas mis d’accord. Puis le projet d’Ajaccio est arrivé. C’était la meilleure option pour moi et ma famille, en plus on retrouve le soleil ! » a justifié l’avant-centre.

L'attaquant tunisien en difficulté à l'AC Ajaccio

En plus de Yoann Touzghar, le club de l’Ile de Beauté a réussi à attirer le buteur historique de l’ ASSE, Romain Hamouma (35 ans) cet été. Mais en dehors du soleil corse, dont il profite, le Tunisien semble en difficulté au sein de l'équipe d'Olivier Pantaloni. Il n'a joué que 5 bouts de matchs en Ligue 1 sous le maillot des Acéistes, soit 238 minutes de jeu cumulées en 10 journées de championnat.