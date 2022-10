Equipe de France : Ngolo Kanté forfait pour la coupe du monde

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2022 à 18:33

La mauvaise nouvelle redoutée par l’ Équipe de France est tombée ! N'Golo Kanté ne jouera pas la Coupe du monde au Qatar 2022, comme pressenti.

Équipe de France : N'Golo Kanté est indisponible pour la Coupe du monde

Blessé aux ischios-jambiers depuis deux mois, N'Golo Kanté (53 sélections) ne disputera pas la Coupe du monde avec l’ Équipe de France, entre le 20 novembre et 18 décembre, selon les informations de L’Équipe. C’est une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, qui n’est pas certain d’être au Qatar avec Paul Pogba (Juventus). Blessé au genou et opéré, il pourrait aussi manquer le Mondial. Le milieu de terrain de Chelsea et celui de la Juventus avaient contribué au sacre des Bleus en 2018 en Russie. Le sélectionneur de l’ Équipe de France doit dévoiler la liste des joueurs retenus pour Qatar 2022, le 9 novembre, soit dans 26 jours exactement.

L’alerte avait été donnée cette semaine par le manager général de Chelsea. Faisant le point sur la blessure de N'Golo Kanté, Graham Potter avait confirmé une rechute pour le français. « Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera », avait-il expliqué, tout triste, lundi en conférence de presse, avant le match contre l’AC Milan en Ligue des Champions.

N'Golo Kanté n'a plus joué depuis deux mois

Le Tricolore de 31 ans n’a pas joué avec Chelsea depuis la deuxième journée de Premier League, disputé le 14 aout contre Tottenham à Stamford Bridge (2-2). N'Golo Kanté était revenu à l’entrainement dans ce mois d'octobre, mais il a eu « une réaction lors d’un entrainement » la semaine dernière, comme l’avait expliqué l’entraineur des Blues. Même s'il revient, le natif de Paris ne sera pas rétabli à temps pour être dans la liste de Didier Deschamps, qui a déjà prévenu qu'il ne sélectionnerait pas un joueur blessé.

Pour rappel, l’ Équipe de France disputera son premier match au mondial, le mardi 22 novembre contre l'Australie, puis affrontera le Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre).