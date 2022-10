Equipe de France : Une star des Bleus forfait pour la Coupe du Monde ?

Publié par Thomas G. le 11 octobre 2022 à 10:05

À quelques semaines du début de la Coupe du Monde, un cadre de l'Equipe de France inquiète le staff et pourrait manquer la compétition.

Equipe de France : Un taulier de nouveau blessé

Le 20 novembre prochain, la Coupe du Monde 2022 débute au Qatar. L'Equipe de France remettra son titre de champion du monde en jeu et les Bleus partiront en quête de leur troisième couronne mondiale. Le chemin vers cette troisième étoile est à l’heure actuelle semé d’embûche, le sélectionneur de l’Equipe de France a dû faire face à une cascade de blessés lors du dernier rassemblement. Une hécatombe qui a poussé l’entraîneur français a convoqué des nouveaux joueurs pour les matchs de Ligue des Nations en septembre.

L'Equipe de France a connu un nouveau coup dur cette semaine avec l’annonce de la rechute de N’Golo Kanté. Éloigné des terrains depuis plus de deux mois, le milieu de Chelsea s’est de nouveau blessé selon son entraîneur. L’international français va devoir passer des examens plus approfondis pour connaître la gravité de sa blessure. À un mois de la Coupe du Monde, sa participation à la compétition semble de plus en plus compromise. L’éventuelle absence de N’Golo Kanté serait un véritable coup de massue pour l’Equipe de France. Depuis son arrivée en sélection en 2016, l’international français est l’une des pierres angulaires des succès de Didier Deschamps.

Equipe de France : Le casse-tête continue pour Didier Deschamps

Après leur échec à l’Euro, les Bleus souhaitent se racheter en remportant une deuxième Coupe du Monde d’affilée, la troisième dans l’histoire de l'Equipe de France. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, va devoir composer avec les blessures et les états de forme du moment pour composer son groupe qui se rendra au Qatar.

La liste sera annoncée le 9 novembre prochain, en direct comme le veut la tradition. En plus de N’Golo Kanté, plusieurs cadres sont actuellement indisponibles, dont Presnel Kimpembe, Paul Pogba et Lucas Hernandez. Un véritable casse-tête à venir pour Didier Deschamps qui va devoir prendre en compte le retour à la compétition des blessés.