PSG-OM : Un premier choix fort de Christophe Galtier dévoilé !

Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a fait un premier choix fort pour le choc de dimanche soir contre l’OM, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Dimanche à 20h45, le Paris Saint-Germain accueillera l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, dans le choc de la onzième journée du Championnat de Ligue 1. Avec les forfaits de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, ainsi que la suspension de Sergio Ramos, l’entraîneur du PSG avait laissé entendre lors de sa conférence de presse de vendredi qu’un changement pourrait intervenir dans sa composition au niveau de la défense.

« Oui, c'est possible. Il y a une réflexion sur le sujet. Est-ce qu'on, passe dans une défense à quatre et on modifie ce qui se passe un peu plus haut. Depuis le lendemain du match de Benfica, on réfléchit à cela par rapport à nos joueurs, leurs caractéristiques, mais aussi par rapport à l'Olympique de Marseille qui presse très haut et perturbe la sortie de balle », a confié Christophe Galtier.