PSG Mercato : Nordi Mukiele révèle la vraie raison de sa signature

26 juillet 2022

PSG Mercato : Après la signature de son contrat en faveur du Paris SG, Nordi Mukiele a livré la vraie raison de son choix pour le club de la capitale.

Depuis ce mardi 26 juillet 2022, Nordi Mukiele est devenu un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. À la recherche d’un défenseur polyvalent, le club de la capitale a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le transfert de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. À 24 ans, le natif de Montreuil a signé un contrat de cinq ans avec les Rouge et Bleu.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Nordi Mukiele pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur français est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027 », écrit le PSG sur son site officiel. Capable d'évoluer dans le couloir droit comme dans l'axe, Mukiele a quitté le RB Leipzig pour rejoindre le club de la capitale avec un transfert estimé à 12 millions d'euros, selon le média spécialisé Transfermarkt. Après l'officialisation de sa venue, l'international français a livré les dessous de son choix de rejoindre le groupe de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Mukiele veut convaincre Deschamps pour le Mondial au Qatar

À quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, Nordi Mukiele a décidé de quitter la Bundesliga pour revenir en Ligue 1. Il espère ainsi être placé davantage sous les radars du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, pour espérer être retenu par les 23 Tricolores qui feront le déplacement à Doha.

« Je pense que revenir en France est une très bonne chose. Je suis français et ça fait 4 ans que je ne suis plus ici. Je suis très content de revenir. Un joueur doit avoir énormément d’objectifs et j’ai cet objectif de donner le meilleur de moi-même pour essayer d’être au Mondial. Il faudra que je sois bon à l’entraînement et ensuite en match et être performant chaque week-end. En tout cas, c’est ce que je compte faire pour essayer de participer à cette Coupe du Monde », a expliqué Nordi Mukiele. Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer et Achraf Hakimi sont prévenus.

Mukiele ne vient pas pour cirer le banc des remplaçants.